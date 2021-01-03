三星 Note 挑战者：摩托罗拉 G Stylus 2021 曝光，后置四摄，配备手写笔

IT之家1月3日消息 知名爆料者 @OnLeaks 再次放出了一组宣称是 Moto G Stylus 2021 的渲染图，证实了关于该机的部分传言。

Moto G Stylus 2021 是一款中端机型，定位略同于 LG Stylus 7 系列。因其配备了三星 Galaxy Note 系列 S Pen 一样的手写笔，有部分媒体将其称为三星 Galaxy Note 系列的挑战者，但实际上定价以及配置恐难以对标。

但对于很多人来说它却有着独特的吸引力，该机拥有 6.8 英寸的 FHD+ 打孔屏，机身尺寸约 169.6 x 73.7 x 8.8mm（较 Note 20 Ultra 更大），搭载高通骁龙 675 芯片组，辅以 4GB 运存和 128GB 机身存储。

此外，该机保留了 3.5mm 耳机插孔，后置48MP主摄+8MP超广角+5MP微距+2MP景深四摄，前置则是 16MP镜头。

值得一提的是，OnLeaks 与另一位知名爆料者 @Evan 对该机指纹传感器的位置有所争议，一人认为是后置（Moto徽标集成），另外一人认为是侧面指纹识别。

IT之家了解到，关于该机的定价和上市日期等信息均未透露，但业界预计该机将在近期推出。