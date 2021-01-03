微软 Win10 更新将永久删除 Adobe Flash Player

IT之家1月3日消息 外媒 Windows Latest 报道，从 2020 年 12 月 31 日开始，Adobe 将彻底杀死 Flash Player，现在建议用户从 Windows 10 和网页浏览器中卸载该软件。

Adobe 已经开始在 Windows 10 上显示 Flash Player 寿命结束的弹窗。本月晚些时候或下个月，Windows 10 更新将开始通过 Windows Update 和 WSUS，以删除该软件。

微软已经通过更新目录提供了名为 “删除 Adobe Flash Player 的更新”的补丁，但目前它是可选的，大多数用户并不知道。

同样的补丁将在未来几周内出现在 Windows 更新和 WSUS 中。

该补丁的目的是将 Flash Player 从操作系统中移除（包括消费者版和服务器版），但有一个问题 -- 它只会从控制面板中移除 Flash。

微软表示，一旦安装，只有与 Windows 10 捆绑的 Flash Player 会被移除，你将无法再原生运行它。该更新不会影响用户手动安装的浏览器版及 Flash Player。例如，如果你安装了 PPAPI 和 NPAPI 版本的 Flash，将不会删除它们。

IT之家获悉，根据路线图，微软还计划在 1 月份通过单独的自动更新从其 Edge 浏览器中移除 Flash Player。

微软还警告说，该更新补丁安装后无法删除。如果你还想运行 Flash 程序，就需要使用模拟器。鉴于 Flash Player 已经停止更新，此举并不是一件坏事。

Windows 设备有可能仍会安装一些 Adobe Flash 组件。要确保 Flash 被完全删除，请前往 “设置”应用中的 “应用和功能”页面，进行手动卸载。