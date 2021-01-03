AMD 线程撕裂者 5000 系 CPU 将包含 16 核版本

IT之家1月3日消息 近日，AMD 锐龙 Clock Tuner 工具的开发者 @1usmus 发布了一条加密代码，表示解密以后就可以获得 AMD 线程撕裂者 5000 系 CPU 的线索。

这条代码为：47454e4553495320313620434f524553。外媒 videocardz 表示这是一条 16 进制数据，经过转换为 ASCII 码之后，输出结果为 “GENESIS 16 CORES”。这意味着新一代 CPU 将包含 16 核型号，而目前的第三代 Zen2 架构线程撕裂者仅有 24 核、32 核、64 核可选。

外媒表示，线程撕裂者 5000 系列将有不同的代号，名为 “Chagall”。解密信息里的 GENESIS 代表平台本身的名字。另一种解释是，GENESIS 是入门级 EPYC 处理器的代号，该系列将会有 16 核 CPU。但是，爆料者此后提到 sTRX4 接口，这种接口只有目前的线程撕裂者 CPU 会采用，因此可以确认解密信息中的 16 核 CPU 为下一代线程撕裂者。

IT之家了解到，AMD 线程撕裂者第一代 1900X 核心数仅为 8 个，第二代核心数最少的 2920X 为 12 核；到了第三代线程撕裂者，最少核心提升到了 24 核。AMD 下一代采用 16 核的设计，预计将弥补普通锐龙 CPU 与线程撕裂者之间的空隙，因为目前即使最便宜的 3960X 处理器售价也高达 11499 元。