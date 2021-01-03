曝苹果下一代 Mac Pro 信息：将采用最高 64 核 ARM 芯片，1.5TB 内存

IT之家1月3日消息 根据推特爆料者 @LeaksApplePro 消息，苹果下一代 Mac Pro 台式电脑正在研发，将于 WWDC 2022 正式发布。新电脑将支持 16/32/64 核 CPU，最高可达 1.5TB 内存，最高 16TB SSD。这名爆料者还表示，配置信息可能会发生变化，此外显卡型号未知。

目前的 Mac Pro 采用英特尔至强 CPU，最高 28 核。内存也支持最高 1.5TB 的选择，这需要 12 条 128GB DIMM 内存。显卡方面，Mac Pro 最高可以配备两块 AMD Radeon Pro Vega II Duo 专业计算显卡，总计四个GPU核心，每个核心有着 4096 个流处理器以及 32GB HBM2 显存。

IT之家此前曾报道《曝苹果新款 ARM 架构 Mac 芯片最高搭载 32 核 CPU ，GPU 可达 128 核》

根据这一份消息，苹果目前的 M1 ARM 芯片只是一个开始，性能更强、核心数更多的芯片将在未来搭载到新款 MacBook pro 以及 iMac 等设备上，将配备 32 个核心。目前的 8 核 M1 芯片已经取得了令人惊叹的性能，视频编辑效率、跑分提升巨大，苹果正逐步计划在所有电脑上，使用自研 ARM 芯片替代英特尔 CPU。根据彭博社消息，苹果自研 GPU 核心也在进行中，正在测试 16 核、32 核 GPU，预计将在 2022 年带来 128 核的 GPU 芯片。