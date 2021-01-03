AMD Radeon RX 6000 系显卡将支持 PD 快充输出，最大功率 27W

IT之家1月3日消息 根据外媒 videocardz 消息，AMD 的几款新显卡出现在了 USB-IF 认证组织的官网。但是，公开信息并没有展现出显卡的具体型号。目前 AMD 最新的显卡采用 Navi 21/22 GPU 核心，分别对应了 RX 6900、RX 6800 系列显卡。但是 USB 认证信息只显示了 XTX、XTXH、XLE 等代号。外媒表示，Navi 21 XTX 已经确定代表 RX 6900 XT 显卡，这款旗舰基于 RDNA2 架构。目前不清楚 “XTXH”代号指的是 6900 XT 显卡的升级款还是降级款。这或许代表着尚未发布的 RX 6900 显卡或者专业图形显卡。

根据认证信息，共有 5 款显卡将搭载 Type-C 接口，支持 USB 2.0、USB 3.2 数据传输协议，以及 PD 3.0 快充协议。PD 快充方面，均支持 5V、9V 电压，最大功率 27W。

此外，还有一张不一样的认证图片，这款显卡代号为 “Nashira Point”这个代号此前未出现过，目前尚未确定这是 AMD 新款 APU 的代号，还是尚未发布的新显卡代号。

IT之家了解到，“Nashira Point”这个代号代表着一个土耳其地名，并不遵循 AMD 显卡此前使用鱼类名称的代号规则，比如 “Navy Flounder”海军比目鱼、“Sienna Cichlid”一种丽鱼。AMD 新显卡有望在 2021 年 CES 上揭晓。