MIUI 12.5 将优化 MTK 平台，小米回应 Redmi K30 至尊版 5G SA 载波聚合跳票：需运营商覆盖支持

IT之家 1 月 4 日消息 去年 8 月份，Redmi K30 至尊纪念版发布，搭载了 120Hz AMOLED 弹出屏，三星 E3 材质；配置天玑 1000+ ，超大 VC 散热，跑分 53W+；配备了索尼 6400 万四摄，50mm 长焦微距；搭载了双扬声器，4500mAh，33W 闪充。

去年 8 月份，Redmi 红米手机官方曾宣传，Redmi K30 至尊纪念版除 SA/NSA 双模外，还支持 5G 双卡双待以及 5G 双载波聚合，实现了全功能的 5G 体验。

在 K30 至尊纪念版中，两张 SIM 卡支持同时 5G 待机，相比上一代 5G+4G，实现了双 5G 同时驻网，能随时切换至信号更好的 5G 网络。 K30 至尊纪念版支持 5G 双载波聚合，通过同时聚合两个 100MHz 载波可以获得 200MHz 超大通路，令 5G 网络下的速率翻倍。 双载波聚合不仅可以使网速更快，通过聚合低频载波 + 高频载波。充分利用了低频载波信号覆盖广的优势，可令 5G 信号接收范围提高 30%。 并且，因为支持双载波聚合，K30 至尊纪念版在不同 5G 频段之间切换时，不需要先断开再连接，而是无缝切换，始终保持 5G 在线。网络稳定性方面，大幅领先单载波手机。 国内主要运营商 5G 频段划分，中国移动取得了 2515-2675MHz、4800-4900MHz 两个 5G 频段，中国电信取得了 3400-3500MHz 一个 5G 频段，中国联通则取得 3500-3600MHz 一个 5G 频段。未来，5G 频段的共建共享或成为现实，双载波聚合将发挥更大作用。

不过需要注意的是，双载波聚合备注说明是需要后续 OTA 升级。但直到现在还没实现这个功能。

IT之家获悉，昨天晚上，小米手机部张国全回应 Redmi K30 至尊版 5G SA 载波聚合跳票一事称，宣传的 SA 载波聚合，目前运营商还没有覆盖支持，等运营商覆盖后，我们会第一时间给大家启用。

另外，张国全还表示，宣传的 P3 色域，这个都不知道从何说起，其色彩自适应模式只会比 P3 更鲜艳；状态栏实时模糊变弱，之前的模糊合成有 bug，工程师先用一个 WA 弱化一下，基于 mtk 平台重新架构后再调用重度模型；答应的持续功耗优化，借着升级安卓 R 与 MIUI 12.5，我们会做一个 MTK 平台大的架构调整 (pipeline 相关)，预估还能节省 xx 的功耗，理论上这次 MTK 平台优化会非常明显。