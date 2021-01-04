特斯拉上海工厂停车场内出现大量 Model Y

据报道，从当前的情况来看，国产版特斯拉 Model Y 的生产已经全面展开，最新的无人机航拍图显示，在该公司上海超级工厂的停车场内，Model Y 的数量已经超过了 Model 3。新年当天，特斯拉正式宣布 Model Y 在中国市场开售，随后中国消费者对这款纯电动跨界车展示出了极大的兴趣。

一位名叫杰森 · 杨（Jason Yang）的无人机操作员和特斯拉粉丝拍摄了一段视频，画面显示，工厂的 2 期区域，也就是外界所熟知的 Model Y 生产区域目前正在大规模生产这款纯电动跨界车。当前上海工厂内 Model Y 的数量甚至已经超过了 Model 3 的数量。

对于特斯拉来说，这是一个非常重要的成就，尤其是考虑到工厂 2 期的建设在 2020 年中遭遇了一些挑战，例如新冠病毒疫情期间所遭遇的封锁等。但是尽管如此，特斯拉及其建设合作伙伴还是成功提高了 Model Y 工厂的建设速度。到去年 12 月底时，特斯拉上海超级工厂已经开始生产 Model Y，并且开始向特斯拉门店交付新车。

特斯拉 Model Y 在中国的上市取得了成功，有媒体报道称，在上市当天，由于收到了大量的订单，特斯拉官网甚至曾一度崩溃。网络上还出现了消费者在特斯拉门店排队观看新车的图片。这些信息都显示出了 Model Y 的潜力，该车所处的跨界车市场，是中国汽车市场上规模最大、竞争也最激烈的细分市场之一。

在进入中国市场之后，特斯拉 Model Y 受到了巨大的关注。在该车发布之际，特斯拉中国公司还更新了售价。此外，国产版 Model Y 还搭载了其他一些更新，例如新的车门装饰、方向盘加热和生化防御模式功能等。与美国版相比，国产版 Model Y 的中控台区域也有所改变，中控台新增了储物空间、4 个 USB 接口，并且可以为两部手机进行无线充电。