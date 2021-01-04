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加拿大股市收盘小幅上涨，Shopify 已成科技宠儿

2021/1/4 9:05:01 来源：新浪科技 作者：- 责编：骑士
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加拿大股市在 2020 年收盘时小幅上涨，但仍落后于美国股市。

标准普尔 / TSX 综合指数今年上涨 2.2%，而标准普尔 500 指数上涨了 16%。石油和天然气类股表现落后，主要原因是持续的封锁削弱了行业需求。

以下列举了股市中部分收益的企业和遭受损失的企业：

赢家：

Trillium Therapeutics Inc（股价上涨 1308%）：一家癌症药物研发公司，在数据发布后迎来大涨，一直是对冲基金的宠儿。

Ballard Power Systems Inc（股价上涨 221%）：一家电力企业，受益于清洁能源和电动汽车的行业大热。

Shopify Inc（股价上涨 178%）和 Lightspeed POS Inc（股价上涨 149%）：在新冠肺炎封锁期间，科技平台激增，这两家公司一跃成为加拿大的科技宠儿。

New Gold Inc（股价上涨 143%）和 Teranga Gold Corp（股价上涨 95%）：在新冠肺炎大流行期间，黄金成为了该公司的避风港，然而仍然存在一些财政业务上的不确定性。

Cargojet Inc（股价上涨 108%）：由于许多零售店在新冠肺炎封锁期间仍然保持关闭，货运业务已经达到峰值水平。

Canfor Corp（股价上涨 89%）：房屋封锁导致木材期货价格上涨。

输家：

Suncor Energy Inc（股价下跌 50%）、Inter Pipeline Ltd。（股价下跌 47%）、Cenovus 能源公司（股价下跌 41%：由于石油在新冠肺炎封锁初期短暂下跌，加上沙特和俄罗斯的价格战影响，能源股出现下跌。

加拿大航空（Air Canada）（股价下跌 53%）：旅游业的禁令影响了全球航空业的业务发展。

Cominar 房地产投资信托基金（Cominar Real Estate Investment Trust）（股价下跌 43%）：受办公和零售风险影响，魁北克房地产投资信托基金正在考虑寻找战略替代方案。

自 2015 年 5 月上市以来，Shopify 的股价已经上涨了 42.7 倍，达到了 1237 美元 / 股。据外媒报道，由于亚马逊频繁推出和第三方卖家相差无几高销量产品做自营，已经有越来越多难抗压力的亚马逊第三方卖家开始布局 Shopify 做独立站。

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关键词：股市电商

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