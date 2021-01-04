3498 元起，vivo X60 系列本周五开售：首发 Exynos 1080 芯片，薄至 7.36mm

IT之家1月4日消息 2020 年 12 月 29 日，vivo 正式发布了新一代的旗舰手机 X60 系列，vivo X60 售价 3498 元起，X60 Pro 售价 4498 元，搭载骁龙 888 的超大杯旗舰 vivo X60 Pro+ 将于 2021 年 1 月下旬发布。

vivo X60 系列现已开启预售，目前已上架京东商城、天猫商城、vivo 官方商城等平台，将于 1 月 8 日正式开售。

IT之家知悉，vivo X60 系列首发搭载了三星最新的 Exynos 1080 芯片，首发新一代 OriginOS 系统 UI，全系标配第二代微云台，采用 6.56 英寸 120Hz 高刷新率 COP 柔性屏，240Hz 触控采样率，机身厚度仅为 7.36mm，是 vivo 迄今为止最薄 5G 手机（X60 Pro 厚 7.59mm）。

vivo X60 系列多焦段系统均采用蔡司光学镜头，分别为 25mm 第二代微云台主摄镜头、50mm 专业人像镜头、16mm 广角微距镜头及 125mm 潜望式镜头。

此外，vivo X60 Pro 主摄利用 AOA 工艺实现 f/1.48 超大光圈的微云台主摄，进光量比上一代提升 16.8%。拥有全新升级的第二代微云台稳定器，配合 VIS 五轴视频防抖，稳定性再上一个台阶（该机防抖⻆度是传统 OIS 防抖的 3 倍）。

价格方面，vivo X60 提供 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB 三个配置版本可供选择，价格分别为 3498 元、3798 元和 3998 元；vivo X60 Pro 提供 12GB+256GB 配置，价格为 4498 元。