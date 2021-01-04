研究机构：苹果 iPhone 12/Pro 5G 首批推出，源于对网络连接服务更加关注

来自市场研究公司 Omdia 的最新研究报告表示，苹果在 2020 年 10 月推出了首批 5G iPhone，对于这家全球领先的高端智能手机品牌厂商来说，这些手机在网络技术的采用上异常激进；在网络技术的发展方面，苹果一直都是姗姗来迟。第一款支持 4G 功能的 iPhone 是 2012 年发布的 iPhone 5，当时距离首批 4G 服务商用发布已有三年时间。尽管 3G 从 2001 年将开始部署了，但在 6 年后的 2007 年发布的第一代 iPhone 却并不支持 3G。

令人惊讶的是，苹果在首批 5G 服务商用推出的仅一年多时间后，也是首批主要 5G 旗舰手机发布的年份，就推出了支持 5G 网络的 iPhone。促使苹果做出这一决定的因素有很多，比如智能手机市场的放缓，尤其是 iPhone 销量的下降，这些因素迫使苹果保持其在（网络）功能方面的竞争力，而这在十年前是完全不可能的。此外，5G 在全球范围内的推出速度也快得多，这使得 5G 更适合苹果有限的 SKU 策略。

然而，有一个因素尚未被充分提及，那就是苹果新的消费者服务带来的影响。随着 Apple TV、Apple Music、Apple News + 和 Apple Arcade 的发布，苹果突然需要比以前更加关注网络连接的质量了。与其他内容提供商不同的是，它不能袖手旁观，并指责终端设备制造商限制了用户体验，因为苹果用户支付了高额费用，并期望得到最好的体验。如果 Apple TV + 用户可以在 5G Android 智能手机的浏览器上获得比同类最佳 iPhone 上的原生应用程序更好的视频质量，那对苹果来说就不妙了。

苹果的高端基础意味着 iOS 平台将迅速成为 5G 内容的沃土，Omdia 预计苹果将利用这一点，把对网络连接要求更高的内容推送到自己的服务上，并在这方面加大投入。这种方法也应该有助于这些服务从竞争对手中脱颖而出。例如，Apple Arcade 目前并不是一个云游戏服务，但是如果很多用户使用 5G 的话，包含云游戏会变得更有吸引力。这将使 Apple Arcade 看上去比与 4G 兼容的 Google Stadia 拥有更好的服务质量。

Omdia 首席分析师 Daniel Gleeson 表示，苹果的新服务战略与其硬件技术决策之间的任何联系，显然都将远远超出智能手机的范畴。毫无疑问，苹果推出新的、价格更便宜的 HomePod Mini 是受到了家庭中需要更多能够使用 Apple Music 设备的影响，从而防止用户流失至 Alexa 智能音箱使用 Amazon Music，或者流失至谷歌支持的智能音箱来使用 YouTube Music。这也可能意味着我们将看到苹果电视硬件更频繁的更新，甚至可能是传闻已久的 Apple TV。