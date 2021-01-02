JetBrains 开发工具正式适配苹果 M1 Mac：PyCharm 2020.3.2 等

IT之家1月2日消息 据 JetBrains 官方消息，旗下开发环境和工具包括 PhpStorm、WebStorm、PyCharm、CLion、GoLand 等在内的多款均已适配苹果最新的搭载 M1 芯片的 Mac。

例如，PyCharm 2020.3.2 在 2020 的最后一天正式支持了 Apple Silicon 版本的 Mac，并且支持 Jupyter 笔记本的调试等新特性。

此外，IntelliJ IDEA 2020.3.1 现也已支持 Apple Silicon 版本的 Mac，并且修复大量 bug。

JetBrains 是一家捷克的软件开发公司，该公司位于捷克的布拉格，并在俄罗斯的圣彼得堡及美国马萨诸塞州波士顿都设有办公室，该公司最为人所熟知的产品是 Java 编程语言开发撰写时所用的集成开发环境：IntelliJ IDEA、结合了 Django 框架的 Python IDE 开发环境 PyCharm、PHP IDE 开发工具 PhpStorm 等。

关于 JetBrains 多个开发环境和工具的介绍不再赘述，但这些工具毫无疑问都是全球开发者最受欢迎的工具之一，尤其是提供了免费的社区版本。

IT之家了解到，2020 年 11 月 11 日，苹果发布了首批采用 M1 芯片的 Mac，包括新款 13 英寸 MacBook Pro、MacBook Air 和 Mac mini，售价 5299 元起。