变废为宝：英国火车把垃圾作动力，时速达 80 公里

英国正计划逐步淘汰铁路上的内燃机车，而利用粪便以及食物垃圾驱动的火车有望开上英国铁路。

这种新型火车名为 “BioUltra”，是位于英国伍斯特的 Ultra Light Rail Partners 公司旗下工程师团队的创意，最多可搭载 120 名乘客。

这列火车长 20 米，最高时速可达 80 公里，通过把生物甲烷转化为电能，为列车搭载的电池充电并驱动电机。

英国政府的研究资助机构 Innovate UK 为这一项目赞助了 6 万英镑。这也是该团队第二次获得奖金。今年早些时候该团队获得的 35 万英镑被用于打造可乘坐 60 人的小型列车。这款 “迷你列车”长约 10 米，重约 12 吨，今年 7 月已经进行了测试。

而名为 “BioUltra”的新列车将具备紫外线照明、可杀死病毒的镀铜表面、屏蔽罩和通风系统等新功能。

BioUltra 列车能够取代小支线上污染严重、噪音大、效率低的燃油车。由于基础设施成本高，这些支线铁路还没有实现电气化。

英国政府宣布到 2040 年逐步淘汰内燃机车，转而采用生物甲烷、氢气和电池动力列车。

与柴油驱动的内燃机车有所不同，以生物甲烷为动力的车辆不会排放有毒的二氧化氮，而且还能去除大气中的二氧化碳。此外，生物甲烷没有刺激性气味。

“毫无疑问，生物甲烷是最环保的燃料，”Ultra Light Rail Partners 技术总监克里斯托弗 · 马丁 (Christopher Maltin)说。

他补充说，“将生物甲烷作为燃料，再加上没有轮胎退化或道路磨损导致的任何微粒产生，这将打造出最清洁的公共交通系统。”

这种新型列车将在普通轨道上运行，但由于其重量仅为 20 吨左右，将有效减少对铁轨的磨损，从而降低路网维护成本。

BioUltra 列车的续航里程可达到 3200 公里。该团队设想 BioUltra 列车将在现有火车线路上运行 “即开即走”的班车服务，并希望它们将被用于最近重新开放的火车线路。

目前英国约三分之一的铁路网处于废弃状态。政府已经设立总额约 5 亿英镑的基金将英国各地城镇重新连接到国家铁路网中。

BioUltra 项目负责人贝弗利 · 尼尔森 (Beverley Nielsen)表示 :“我们很高兴获得了 Innovate UK 的第二笔拨款，并成功完成第一个 Innovate UK 项目，开发出英国首辆以生物甲烷为动力的火车。我们的业务完全专注于提供轻量化、负担得起的火车旅行，成为一种舒适、现代、可靠和安全的汽车旅行替代选择。”

尼尔森表示，“我们希望能够为英国各个城市提供这种选择，这样他们就能将污染车辆赶出市中心，提高所有人的生活质量。西米德兰兹郡可持续发展机构最近监测表明，仅将污染物 PM2.5 的水平降低 50%，每年就可以将当地的死亡人数减少 952 人。”