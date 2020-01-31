所有进出香港列车1月30日起暂停跨境运营

据新华视点报道，广铁集团1月30日宣布，因防控疫情需要，所有跨境进出香港的列车将暂停运营。

广铁集团表示，根据香港特区政府公布的疫情防控措施，自2020年1月30日零时起，香港西九龙站及红磡车站口岸将关闭。因此，往来内地与香港间的列车，包括香港西九龙站至内地间的广深港高铁列车和香港红磡站至内地间的广九直通车，将全部暂停跨境运营。

目前，每日开行进出香港的跨境列车共105对，这些列车将停运或改线。每天10对的广九直通车将全部停开。经广深线进出香港的95对高铁列车，将停开68.5对，剩下26.5对改为终到深圳北、福田、广州南站。

在广东省内，停开的列车中，有52对是从深圳北站和福田站到香港西九龙站，这些列车将全部停运。从广州南站到香港西九龙站往返动车组列车原有26对，停运10.5对，另外15.5对改为广州南至福田或深圳北之间开行。停运肇庆东站到香港西九龙站列车停运。潮汕（汕头）站到香港西九龙站列车改为终到福田站和深圳北站。

为减少影响，广州南站到福田（深圳北）站自30日起增开动车组列车3.5对。

跨省列车中，福州站、昆明站和厦门站到香港西九龙站、上海虹桥站和天津西站到香港西九龙站的列车改为终到广州南站。北京西站和长沙南站到香港西九龙站列车改为终到深圳北站。南宁东站和重庆西站到香港西九龙站列车改为终到福田站。

铁路部门提醒，已购买了进出香港跨境车票的旅客，请及早安排调整行程，在办理退票时，一律免收手续费。