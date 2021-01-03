LG Stylo 7 5G 渲染图曝光：侧面指纹识别，具备 3.5mm 耳机孔

IT之家1月3日消息 据外媒 voice 消息，LG 新款入门 5G 手机 Stylo 7 5G 的渲染图曝光，这款将于今年早些时候发布。外媒表示，LG 将发布目前 Stylo 6 手机的两款继任者，均支持 5G。

LG Stylo 5G 手机采用 6.8 英寸挖孔全面屏设计，此前版本则为水滴全面屏。手机尺寸将为 170.4 x 77.2 x 8.8mm，后置三摄。目前的 Stylo 6 手机主摄像头分辨率为 1300 万像素，超广角、景深摄像头为 500 万像素，外媒表示新机型参数将变化不大。

由上图可以看出，手机搭载侧面指纹识别模块，而上一代 Stylo 6 为背面指纹识别方案。出于成本考虑，采用屏下指纹识别的方案价格过高，为了保证手机背部的美观，只能采取侧面指纹识别的设计。此外，新款手机还搭载 3.5mm 耳机孔，预计也将搭载独立 DAC 音频芯片，注重音频是 LG 手机的传统。

LG Stylo 7 5G 手机的一个重要特征，是在底部附带有手写笔，与三星 Galaxy Note 系列类似。上图可以看出，手写笔隐藏在底部，预计采用弹出式设计，并不显眼。处理器方面，爆料者没有透露更多的信息，预计将搭载联发科天玑 5G SoC。

IT之家了解到，目前的 LG Stylo 6 手机搭载联发科 P35 SoC，内置 4000mAh 电池，美国版本存储配置仅为 3GB+64GB，售价约合 978 元人民币。