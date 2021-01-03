LG Display 将发布可弯曲自发声 48 英寸 OLED 显示屏：游戏、电视两不误

IT之家 1 月 3 日消息 曲面电视从未真正流行过，除非你坐在屏幕中央，否则观看体验并不好。然而，曲面电脑显示器非常受欢迎 (尤其是游戏玩家)，因为观看者通常直接坐在屏幕中心，而且只有几十厘米远。LG Display 希望为电脑用户和游戏玩家提供两全其美的 OLED 显示器，这种显示器可以弯曲用于游戏，展平用于观看电视，并且可以通过振动屏幕而不是使用传统的扬声器来产生声音。

在 CES 2021 期间，LG Display 将展示一款全新的 48 英寸可弯曲电影级音效 OLED（CSO）屏幕。该公司在一份新闻稿中表示，这款 “薄如纸”的显示屏可以弯曲到 1000 毫米的曲率半径，并且仍然可以提供 “从屏幕中间到边缘的均匀观看距离”。LG Display 表示，像这种 OLED 屏幕，其 “响应时间为 0.1 毫秒 (ms)，刷新率为每秒 120Hz，以及从 40Hz 到 120Hz 的宽广可变刷新率范围”。

IT之家了解到，这块新屏幕还将使用 LG Display 的 CSO 技术来产生声音。CSO 屏幕首次在 2017 年的 CES 上展示，使用安装在显示器后面的激励器来振动 OLED 屏幕本身，从而产生声波，显示器本质上成为扬声器。新的 48 英寸可弯曲电影级音效 OLED 显示屏中的激振器只有 0.6 毫米厚，四年前首次推出 CSO 时为 9 毫米。

“LG Display 的 48 英寸可弯曲 CSO 显示屏是为游戏而优化的，因为它最大限度地使用了先进技术，在提供沉浸式体验方面产生了另一个层次。换句话说，它为游戏玩家提供了最好的游戏环境。”LG Display 执行副总裁兼电视事业部负责人 Chang-ho Oh 博士在发布会上表示。