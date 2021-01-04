爱奇艺 VR 宣布完成数亿元 B 轮融资

1 月 4 日下午消息，VR 厂商爱奇艺智能宣布完成由屹唐长厚基金、清新资本共同投资的 B 轮数亿元人民币融资。

爱奇艺智能透露，本轮融资将用于 VR 关键技术、算法与新产品的研发，并在内容生态建设方面持续投入。

据悉，爱奇艺智能是由爱奇艺内部孵化、独立运营的科技企业，以 “硬件 + 技术 + 内容”为抓手，2016 年起开始全线布局 VR 产业生态。2017 年 3 月，爱奇艺智能发布全球范围内首个也是唯一使用 4K 超高清屏幕的奇遇 VR 一体机；2018 年爱奇艺世界大会期间，推出全球首款支持 8K 全景视频播放的 4K VR 一体机——奇遇 2，以及基于 VR 平台的 iQUT 未来影院；2020 年 3 月，奇遇 2Pro 6DoF VR 体感游戏机发布，以更具沉浸感的 6DoF 头手交互技术，为用户打造身临其境的游戏快体验。

爱奇艺智能 CEO 熊文表示，“本轮融资后，我们将继续围绕‘成为中国 VR 娱乐新生态的开创者和领导者’这一战略目标，在自主技术创新方面加大投入，为用户和行业打磨一台比 Quest2 更好用的 VR 产品，让中国 VR 技术引领下一代计算平台。” 据悉，在几天后即将召开的奇遇 VR 技术发布会上，爱奇艺智能将正式发布国内首个 CV 6DoF VR 全新交互方案，并面向全球启动 VR 开发者招募计划。

屹唐长厚基金董事长兼总裁万荣表示，“我国 5G 建设速度冠绝全球，VR 行业作为 5G 主场景之一，将进一步加速发展。长厚基金作为业内主投新型显示等硬核科技领域的产业基金，具有丰富的产业经验及产业链上下游资源，我们坚定看好 VR 这一赛道。而爱奇艺智能作为赛道内的头部公司，背靠爱奇艺庞大内容生态库，核心团队同时具备互联网背景和硬件技术行业经验，并在 VR 关键技术、产品研发、内容资源等方面拥有完善布局，我们希望长厚基金与爱奇艺智能强强联合、产业协同、相互赋能，共建新型显示产业生态圈。”

清新资本合伙人胡宇晨表示，“在经历两次产业泡沫后，我们认为消费者级 VR 的硬件与内容已初步成熟，即将为海内外广大消费者带来真正的沉浸体验，未来，VR 技术的应用空间将远超想象。在 VR 时代曙光初现之际，我们愿携手爱奇艺 VR 这样的优质伙伴，一起打磨好的产品、内容与服务，为行业与用户创造更大惊喜。”

据 IDC 在《2020 全球 AR/VR 市场季度跟踪报告》中预计，2020 年全球 AR/VR 头显出货量接近 710 万台，2024 年将达到 7670 万台，复合年增长率达 81.5%；高盛报告则指出，到 2025 年，VR/AR 市场营收将突破 800 亿美元 (其中 450 亿美元为硬件营收，350 亿美元为软件营收)。

VR/AR（虚拟增强技术）是 5G 时代最核心的应用场景。针对 5G 与 VR/AR 的融合，我国工信部在《关于推动 5G 加快发展的通知》中指出，要进一步推广 5G+VR/AR 等应用，促进新型消费。