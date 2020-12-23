《微软飞行模拟 VR 》正式发布：更加逼真，免费下载更新

IT之家12月23日消息 外媒 onMSFT 报道，《微软飞行模拟》今天将获得 VR 更新支持，正好赶上圣诞假期。该游戏最新的免费更新将使其兼容 Oculus、Valve 和 HTC 最流行的 VR 眼镜设备，以及微软合作伙伴的 Windows 混合现实设备。

在《微软飞行模拟》网站上的一个单独的 FAQ 中，该团队解释说，该游戏已经针对惠普 Reverb G2、Reverb G1 和三星 Odyssey+ Windows 混合现实设备进行了专门的优化，但所有运行在 WRM、Oculus 和 SteamVR 平台上的 VR 设备都是支持的。

进入 VR 模式的默认键盘快捷方式是 CTRL+TAB ；但是，如果你使用的是自定义键盘映射，这个快捷方式可能不存在。要检查你当前的设置，请进入通用选项的 VR 模式标签。在这里你会看到 VR 模式的当前绑定列表。如果没有显示绑定，那么你就需要在设置中绑定 VR 命令。

另外新增内容如下：

两个新的训练任务将帮助你与空客 A320neo 一起起飞和降落。

通过 Meteo 蓝色数据增强的实时天气，包括冰雪覆盖范围。

Spotlight Event 现在设有空客 A320neo 降落挑战赛。看看你在训练后的表现如何。

Sam 和 Rufus 为 Aviat Pitts Special S2S 设计的机身。

所有 30 架飞机的飞行者俱乐部制服将在市场中免费提供。

所有 Alpha 和 Beta 测试者将获得所有 30 架飞机的试飞服。

IT之家获悉，《微软飞行模拟》自推出以来，PC 上的玩家数量最新突破 200 万，这代表着 Xbox Game Pass PC 历史上最大的游戏推出。增加 VR 支持应该会让 PC 玩家有另一个理由去玩这款游戏，尤其是因其逼真的视觉效果获得了很多好评。

现在，《微软飞行模拟》游戏的 PC 版得到了 VR 支持，但微软此前表示仍然观察 Xbox 游戏主机 VR 支持的需求。

《微软飞行模拟》预计将于 2021 年夏季在 Xbox 系 Series X|S 游戏机上发布，相比于花一千多美元购买 VR-Ready 游戏 PC，可能有更多的玩家愿意在游戏机上花费 500 美元来玩这款游戏。

尽管《微软飞行模拟》可能仍然是一款小众游戏，但我们不应该低估在全球疫情大流行期间用 VR 飞遍世界的吸引力。