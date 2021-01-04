realme 徐起公布 V 系列手机命名规则，V15 将于 1 月 7 日发布

IT之家1月4日消息 realme 副总裁徐起今日公布了旗下 V 系列手机的命名规则。V 系列属于 realme 的入门机型，售价低于 2000 元，目前有 V3、V5 两款，均支持双模 5G。

徐起表示，V3 系列明命名规则将为 V3→V13→V23→以此类推，针对 1000~1500 元价位。V5 系列规则相同，即将发布的型号为 V15 ，该系列针对 1500~2000 元档。

目前真我 V3 5G 手机配备联发科天玑 720 SoC，这还是一款千元机常用的低功耗 5G 芯片。手机搭载 5000mAh 大容量电池，1300 万主摄，800 万前置摄像头，支持 AI 美颜自拍。这款手机 6+64G 版本售价 1099 元，6+128G 售价 1399 元，8+128G 版售价 1599 元。

真我 V5 5G 手机同样配备联发科天玑 720 SoC，但是屏幕升级为 90Hz 高刷新率屏，摄像头也升级为后置四摄，主摄像头 4800 万像素。这款手机 8+128G 版本售价 1899 元。

IT之家了解到，realme 真我 V15 手机即将于 1 月 7 日 14:00 发布，手机将采用锦鲤配色。根据官方消息，V 系列机型最低配价格将不会超过 2000 元，因此新机将不会配备骁龙 888 处理器