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荣耀俱乐部 App 内测版本上线，可领取众多福利

2021/1/4 17:30:13 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月4日消息 自从华为与荣耀品牌分家之后，荣耀也推出了自己的交流平台 “荣耀俱乐部”，并发布了新款 App。目前这款 App 内测版本为 1.1，未在国内应用商店上架，新注册的用户可以领取元老勋章等众多福利。这款 App 依旧与华为共享账号，用户登录时可以使用现有的华为账号登录，注册新账号时也显示华为账号。

用户领取 “元老”勋章，需要首先登录账号，进入 App - 个人中心领取。

除了领取元老勋章，荣耀 HONOR 官方微博今日发布海报，表示在 App 中参加活动，可以领取腰果积分、荣耀 30 Pro+、X10 手机以及智能手表、音箱、耳机等福利。如果想要参与抽奖活动，需要截屏元老勋章领取页面，并在活动帖子下方回复截图。活动时间为 2020 年 12 月 30 日 - 2021 年 1 月 31 日 23:59:59

IT之家了解到，自从去年荣耀与华为分家之后，两个品牌的官方交流社区也随之分离。此前的 “花粉俱乐部”微博账号更名为荣耀俱乐部，华为重新成立了新的微博账号 “华为花粉俱乐部”。

社区 App 方面，荣耀俱乐部 App 于去年宣布内测，2020 年 12 月 30 日发布内测版本可公开下载。此前花粉俱乐部中荣耀产品的相关板块已经迁移至新的荣耀俱乐部 App。

相关阅读：

华为花粉俱乐部官方微博上线：从零开始，与荣耀彻底分家

荣耀俱乐部 App 内测版本：点击下载

需要注意的是，apk 文件下载后需要手动修改扩展名，删除“.1.1”。

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关键词：荣耀华为

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