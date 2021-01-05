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三星 Galaxy 新品发布会即将到来，S21 系列爆料内容盘点

2021/1/5 10:07:53 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月5日消息 三星昨日公布了新一代 S21 系列的 Galaxy Unpacked 活动正式日期。今日中国三星也宣布三星 Galaxy 新品发布会即将到来，日期定于 2021 年 1 月 14 日 23:00，现在IT之家整理一下目前已知的三星 Galaxy S21 系列比较靠谱的爆料内容。

基本信息
型号Galaxy S21   UltraS21S21+
配色黑色、银色紫、粉、白、灰紫、黑、银
发售时间2021年1月
尺寸165.1   x 75.6 x 8.9毫米151.7 x 71.2 x 7.9毫米161.4 x 75.6 x 7.8毫米
228克171克202克
防水IP68
操作系统Android   11
UIOneUI   3.1
SIM卡双SIM卡
SIM卡大小Nano-SIM
网络2/3/4/5G
技术Dynamic AMOLED   2X
尺寸6.8英寸/172.72毫米6.2英寸/157.48毫米6.7英寸/170.18毫米
解析度WQHD+   / 3200x1440FHD + / 2400x1080FHD + / 2400x1080
像素密度515   PPI421 PPI394 PPI
屏占比

芯片组Exynos   2100/骁龙 888
RAM/ROM12+128/256/512 GB8+128/256GB
SD拓展不支持
超声波指纹
S Pen
录像分辨率以 30fps 录制8K视频
前置镜头40MP10MP
光圈F2.2
像素大小0.7微米1.22微米
视角80˚
附加功能自动对焦
闪光灯
变焦支持
超广角12MP
光圈F2.2
像素大小1.4微米
视角120°
广角108MP（主摄）12MP
光圈F1.8
像素大小0.8微米1.8微米
视角79°
附加功能PDAF，OIS
长焦10MP、3X 光学64MP（主摄）、1.1 X 光学、3X 混合
光圈F2.2F2.0
像素大小1.22微米0.8微米
视角10°（存疑）76°
潜望镜10X、10MP、f/4.9、1.22µm
功能PDAF，OIS
定位技术GPS、Galileo、Glonass、北斗
Wi-Fi Direct
NFC
蓝牙版本5.0
标准电池容量5000mAh40004800
有线快充45W25W25W
无线快速充电15W+4.5W反向

值得一提的是，知名 YouTuber @Jimmy is Promo 昨日放出了一份关于三星 Galaxy S21 Ultra 的皇帝版上手视频，配备 16GB 运存和 512GB 机身存储，这是此前从未爆料过的版本。

视频中简要展示了 One UI 3.1 中添加的一些相机功能。例如一个新的对焦增强功能，但目前尚不清楚它是否是 Galaxy S21 全系列支持的特性。（三星 Galaxy S21 Ultra 是三款中唯一具有激光自动对焦机型）。

此外，三星也加入了类似华为前后双景双摄的功能，帮助用户同时利用前摄和后置镜头录像。其他方面，滤蓝光等功能也得到了加强，

三星已宣布将于 1 月 14 日举行新一代的 Galaxy S21 系列的 Galaxy Unpacked 活动，届时三款手机和 Galaxy Buds Pro 真无线耳机等产品有望登场。

▲ 三星 Galaxy S21 5G，图源于三星，via：evleaks，下同

▲ 三星 Galaxy S21+ 5G

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra 5G

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关键词：三星

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