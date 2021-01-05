三星 Galaxy 新品发布会即将到来，S21 系列爆料内容盘点

IT之家1月5日消息 三星昨日公布了新一代 S21 系列的 Galaxy Unpacked 活动正式日期。今日中国三星也宣布三星 Galaxy 新品发布会即将到来，日期定于 2021 年 1 月 14 日 23:00，现在IT之家整理一下目前已知的三星 Galaxy S21 系列比较靠谱的爆料内容。
|基本信息
|型号
|Galaxy S21 Ultra
|S21
|S21+
|配色
|黑色、银色
|紫、粉、白、灰
|紫、黑、银
|发售时间
|2021年1月
|尺寸
|165.1 x 75.6 x 8.9毫米
|151.7 x 71.2 x 7.9毫米
|161.4 x 75.6 x 7.8毫米
|重
|228克
|171克
|202克
|防水
|IP68
|操作系统
|Android 11
|UI
|OneUI 3.1
|SIM卡
|双SIM卡
|SIM卡大小
|Nano-SIM
|网络
|2/3/4/5G
|技术
|Dynamic AMOLED 2X
|尺寸
|6.8英寸/172.72毫米
|6.2英寸/157.48毫米
|6.7英寸/170.18毫米
|解析度
|WQHD+ / 3200x1440
|FHD + / 2400x1080
|FHD + / 2400x1080
|像素密度
|515 PPI
|421 PPI
|394 PPI
|屏占比
|％
|芯片组
|Exynos 2100/骁龙 888
|RAM/ROM
|12+128/256/512 GB
|8+128/256GB
|SD拓展
|不支持
|超声波指纹
|是
|S Pen
|√
|无
|录像分辨率
|以 30fps 录制8K视频
|前置镜头
|40MP
|10MP
|光圈
|F2.2
|像素大小
|0.7微米
|1.22微米
|视角
|80˚
|附加功能
|自动对焦
|闪光灯
|是
|变焦
|支持
|超广角
|12MP
|光圈
|F2.2
|像素大小
|1.4微米
|视角
|120°
|广角
|108MP（主摄）
|12MP
|光圈
|F1.8
|像素大小
|0.8微米
|1.8微米
|视角
|79°
|附加功能
|PDAF，OIS
|长焦
|10MP、3X 光学
|64MP（主摄）、1.1 X 光学、3X 混合
|光圈
|F2.2
|F2.0
|像素大小
|1.22微米
|0.8微米
|视角
|10°（存疑）
|76°
|潜望镜
|10X、10MP、f/4.9、1.22µm
|无
|无
|功能
|PDAF，OIS
|定位技术
|GPS、Galileo、Glonass、北斗
|Wi-Fi Direct
|是
|NFC
|是
|蓝牙版本
|5.0
|标准电池容量
|5000mAh
|4000
|4800
|有线快充
|45W
|25W
|25W
|无线快速充电
|15W+4.5W反向
值得一提的是，知名 YouTuber @Jimmy is Promo 昨日放出了一份关于三星 Galaxy S21 Ultra 的皇帝版上手视频，配备 16GB 运存和 512GB 机身存储，这是此前从未爆料过的版本。
视频中简要展示了 One UI 3.1 中添加的一些相机功能。例如一个新的对焦增强功能，但目前尚不清楚它是否是 Galaxy S21 全系列支持的特性。（三星 Galaxy S21 Ultra 是三款中唯一具有激光自动对焦机型）。
此外，三星也加入了类似华为前后双景双摄的功能，帮助用户同时利用前摄和后置镜头录像。其他方面，滤蓝光等功能也得到了加强，
三星已宣布将于 1 月 14 日举行新一代的 Galaxy S21 系列的 Galaxy Unpacked 活动，届时三款手机和 Galaxy Buds Pro 真无线耳机等产品有望登场。
▲ 三星 Galaxy S21 5G，图源于三星，via：evleaks，下同
▲ 三星 Galaxy S21+ 5G
▲ 三星 Galaxy S21 Ultra 5G