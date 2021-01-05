三星 Galaxy 新品发布会即将到来，S21 系列爆料内容盘点

IT之家1月5日消息 三星昨日公布了新一代 S21 系列的 Galaxy Unpacked 活动正式日期。今日中国三星也宣布三星 Galaxy 新品发布会即将到来，日期定于 2021 年 1 月 14 日 23:00，现在IT之家整理一下目前已知的三星 Galaxy S21 系列比较靠谱的爆料内容。

基本信息 型号 Galaxy S21 Ultra S21 S21+ 配色 黑色、银色 紫、粉、白、灰 紫、黑、银 发售时间 2021年1月 尺寸 165.1 x 75.6 x 8.9毫米 151.7 x 71.2 x 7.9毫米 161.4 x 75.6 x 7.8毫米 重 228克 171克 202克 防水 IP68 操作系统 Android 11 UI OneUI 3.1 SIM卡 双SIM卡 SIM卡大小 Nano-SIM 网络 2/3/4/5G 技术 Dynamic AMOLED 2X 尺寸 6.8英寸/172.72毫米 6.2英寸/157.48毫米 6.7英寸/170.18毫米 解析度 WQHD+ / 3200x1440 FHD + / 2400x1080 FHD + / 2400x1080 像素密度 515 PPI 421 PPI 394 PPI 屏占比 ％



芯片组 Exynos 2100/骁龙 888 RAM/ROM 12+128/256/512 GB 8+128/256GB SD拓展 不支持 超声波指纹 是 S Pen √ 无

录像分辨率 以 30fps 录制8K视频 前置镜头 40MP 10MP 光圈 F2.2 像素大小 0.7微米 1.22微米 视角 80˚ 附加功能 自动对焦 闪光灯 是 变焦 支持 超广角 12MP 光圈 F2.2 像素大小 1.4微米 视角 120° 广角 108MP（主摄） 12MP 光圈 F1.8 像素大小 0.8微米 1.8微米 视角 79° 附加功能 PDAF，OIS 长焦 10MP、3X 光学 64MP（主摄）、1.1 X 光学、3X 混合 光圈 F2.2 F2.0 像素大小 1.22微米 0.8微米 视角 10°（存疑） 76° 潜望镜 10X、10MP、f/4.9、1.22µm 无 无 功能 PDAF，OIS 定位技术 GPS、Galileo、Glonass、北斗 Wi-Fi Direct 是 NFC 是 蓝牙版本 5.0 标准电池容量 5000mAh 4000 4800 有线快充 45W 25W 25W 无线快速充电 15W+4.5W反向

值得一提的是，知名 YouTuber @Jimmy is Promo 昨日放出了一份关于三星 Galaxy S21 Ultra 的皇帝版上手视频，配备 16GB 运存和 512GB 机身存储，这是此前从未爆料过的版本。

视频中简要展示了 One UI 3.1 中添加的一些相机功能。例如一个新的对焦增强功能，但目前尚不清楚它是否是 Galaxy S21 全系列支持的特性。（三星 Galaxy S21 Ultra 是三款中唯一具有激光自动对焦机型）。

此外，三星也加入了类似华为前后双景双摄的功能，帮助用户同时利用前摄和后置镜头录像。其他方面，滤蓝光等功能也得到了加强，

三星已宣布将于 1 月 14 日举行新一代的 Galaxy S21 系列的 Galaxy Unpacked 活动，届时三款手机和 Galaxy Buds Pro 真无线耳机等产品有望登场。

▲ 三星 Galaxy S21 5G，图源于三星，via：evleaks，下同

▲ 三星 Galaxy S21+ 5G

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra 5G