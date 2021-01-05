三星 One UI 3.1 曝光：与 Galaxy S21 系列一同发布，兼容 S Pen

IT之家1月5日消息 三星 Galaxy S21 系列手机将于北京时间 1 月 14 日晚 11 点发布。最新消息显示，该公司还准备同时发布基于 Android 11 的 One UI 3 系统更新。

昨天，Youtube 视频博主 Jimmy is Promo 曝光了一段三星 Galaxy S21 Ultra 运行 One UI 3.1 的视频。视频中显示，他使用的是 16 GB + 512 GB 版本的三星 Galaxy S21 Ultra。

IT之家了解到，视频中显示，新的软件版本将包括几个小功能，旨在改善用户的日常体验，如肖像视频和新的通话背景视频。

One UI 3.1 系统将由即将发布的三星 Galaxy S21 系列搭载，预计上线的功能包括：

平板电脑和手机无缝工作：用三星账户登录其它设备后，用户只需点击设备上的最近屏幕（Recents screen）上显示的图标，便可继续使用新设备。支持的应用程序包括 Samsung Internet 和 Samsung Notes。用户还可以复制文本、图像等。

新的呼叫背景视频。

S Pen 兼容（S21 Ultra、注释和选项卡设备）：浮窗预览和浮窗指令。

选择 Google Discover 或 Samsung Free。

拍摄比例 3:4。

同时记录前摄像头和后摄像头并切换布局。

人像视频。

护眼模式：通过限制蓝光和使用暖色，保持眼睛舒适。在晚上使用它可以使用户更容易入睡。

One UI 3.1 中最大的新功能之一是三星 Galaxy S21 Ultra 上的 S Pen 兼容性。视频中曝光的三星 Galaxy S21 Ultra 的 SPen 封面图显示，三星 Galaxy S21 Ultra 有望在软件层面提供许多与 Note 系列相同的功能。