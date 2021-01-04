官宣：Everyday Epic，三星确认 Galaxy Unpacked 活动将于 1 月 14 日举行

IT之家1月4日消息 经过多个月的爆料和泄露，三星现已确认新一代 S21 系列的 Galaxy Unpacked 活动正式日期定于美国东部时间 1 月 14 日上午 10 点，也就是北京时间晚 11 时，标语为 “Welcome to the Everyday Epic”。

据此前爆料内容，三星 Galaxy S21 系列旗舰系列以及全新的 Galaxy Buds Pro 真无线耳机等产品将于此次 Galaxy Unpacked 活动上亮相。



IT之家此前已报道大量关于三星 Galaxy S21 系列的爆料内容以及 Galaxy Buds Pro 旗舰耳机的爆料，例如三星 Galaxy S21 Ultra 所采用的 S Pen 不同于 Note 系列，快充功率预计将高于 25W，而且该系列机型一改曲面屏流行趋势采用纯平或 2.5D 微曲面屏。

主要部分参数如下：



S21 S21 Plus S21 Ultra 屏幕 6.2英寸Full HD + 6.7英寸Full HD + 6.8英寸WQHD + 刷新率 120Hz 120Hz 120Hz自适应 外型尺寸 151.7 x 71.2 x 7.9毫米 161.4 x 75.6 x 7.8毫米 165.1 x 75.6 x 8.9毫米 重量 171克 202克 220克 配色 紫、粉、灰和白色 银、黑和紫色 黑色和银色 芯片组 骁龙 888/Exynos 2100 同 同

运存 8GB 同 12GB 存储 128/256GB 同 128/256/512GB 后置 64 MP长焦（f / 2.0）+ 12MP超广角（f / 2.2）+12MP主摄（f / 1.8） 同 108MP主摄+12MP超广角+10MP变焦+10MP潜望镜 UI One UI 3.1 / Android 11 同 同 S Pen 无 无 √ 电池 4,000毫安 4,800毫安 5,000毫安 充电器 国行附赠

▲ 三星 Galaxy S21 5G，图源于三星，via：evleaks，下同

▲ 三星 Galaxy S21+ 5G

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra 5G