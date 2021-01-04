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官宣：Everyday Epic，三星确认 Galaxy Unpacked 活动将于 1 月 14 日举行

2021/1/4 7:14:42 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月4日消息 经过多个月的爆料和泄露，三星现已确认新一代 S21 系列的 Galaxy Unpacked 活动正式日期定于美国东部时间 1 月 14 日上午 10 点，也就是北京时间晚 11 时，标语为 “Welcome to the Everyday Epic”。

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据此前爆料内容，三星 Galaxy S21 系列旗舰系列以及全新的 Galaxy Buds Pro 真无线耳机等产品将于此次 Galaxy Unpacked 活动上亮相。


IT之家此前已报道大量关于三星 Galaxy S21 系列的爆料内容以及 Galaxy Buds Pro 旗舰耳机的爆料，例如三星 Galaxy S21 Ultra 所采用的 S Pen 不同于 Note 系列，快充功率预计将高于 25W，而且该系列机型一改曲面屏流行趋势采用纯平或 2.5D 微曲面屏。

主要部分参数如下：


S21S21 PlusS21 Ultra
屏幕6.2英寸Full HD +6.7英寸Full HD +6.8英寸WQHD +
刷新率120Hz120Hz120Hz自适应
外型尺寸151.7 x 71.2 x 7.9毫米161.4 x 75.6 x 7.8毫米165.1 x 75.6 x 8.9毫米
重量171克202克220克
配色紫、粉、灰和白色银、黑和紫色黑色和银色
芯片组骁龙 888/Exynos 2100
运存8GB12GB
存储128/256GB128/256/512GB
后置64 MP长焦（f / 2.0）+ 12MP超广角（f / 2.2）+12MP主摄（f / 1.8）108MP主摄+12MP超广角+10MP变焦+10MP潜望镜
UIOne UI 3.1 / Android 11
S Pen
电池4,000毫安4,800毫安5,000毫安
充电器国行附赠

▲ 三星 Galaxy S21 5G，图源于三星，via：evleaks，下同

▲ 三星 Galaxy S21+ 5G

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra 5G

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关键词：三星

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