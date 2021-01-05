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三星新机 Galaxy M02s 曝光：6.5 英寸屏幕 + 5000mAh 电池，印度首发

2021/1/5 10:38:33 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
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IT之家1月5日消息 据外媒 Sammobile 报道，昨日，三星印度官方 YouTube 频道 Samsung India 发布了一段宣传视频，展示了即将发布的高性价比新机三星 Galaxy M02s，并公布了官方宣传标语“Get Ready To Max Up”。

▲ 图片来源：Sammobile

视频显示，三星 Galaxy M02s 采用更大的屏幕和电池，将于 2021 年 1 月 7 日下午 1 点（北京时间 2021 年 1 月 7 日下午 2 点）在印度发布。

IT之家了解到，这款手机采用 6.5 英寸 Infinity-V 显示屏，具有 HD + 分辨率，搭载了高通骁龙处理器和 4GB RAM

三星 Galaxy M02s 拥有 5000mAh 大电池，配备后置三摄。目前仍没有关于该机具体处理器型号、相机配置的信息。

三星表示，Galaxy M02s 将是一款拥有更长电池续航时间的产品。

Sammobile 指出，三星 Galaxy M02s 在印度的价格将低于 10000 印度卢比（约合人民币 884.1 元）。在印度上市后，三星 Galaxy M02s 预计不久将在东南亚和非洲市场推出。

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关键词：三星电池

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