消息称现代汽车将在中国建立首家海外氢燃料电池工厂

1 月 5 日消息，据国外媒体报道，一位知情人士表示，现代汽车计划今年内在中国广州建设一家氢燃料电池工厂，这将是该公司在中国建立的首家海外氢燃料电池工厂。

目前，现代汽车还没有证实这一投资计划。不过，外媒称，该公司预计最早将于本月宣布该厂的消息。

此外，外媒还报道称，现代汽车正在与一家中国公司谈判，拟成立一家合资公司，建设该厂。

据悉，现代汽车一直是氢燃料电池技术的主要支持者。最近，该公司推出了一个名为 HTWO 的燃料电池系统品牌，目标是到 2030 年在全球市场上销售 70 万个氢燃料电池。

去年 9 月份，现代汽车表示，该公司已向欧洲出口了 4 个氢燃料电池系统。该公司还表示，未来计划扩大氢燃料电池系统在全球市场的销售，其中包括美国和中国。

在乘用车和商用车方面，现代汽车一直在出口氢燃料电池电动汽车。2018 年，现代汽车集团宣布，到 2030 年将投资 7.6 万亿韩元，用于氢动力汽车生产设施和相关研发活动。根据该计划，该集团计划在 2030 年生产出 50 万辆氢动力汽车。

不过，现代汽车已经看到了特斯拉在全球的成功，并计划在电动汽车领域效仿特斯拉。据悉，该公司为自己设定了一个雄心勃勃的目标，即在 2025 年前每年销售 67 万辆电动汽车，其中包括 56 万辆电池驱动的电动汽车和 11 万辆燃料电池电动汽车。

新能源汽车包括四大类型：混合动力电动汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车等。