1 月 11 号 SpaceX 货运龙飞船将从太空返回，带回多项科学调查

已抵达国际空间站的 SpaceX“龙”飞船计划 1 月 11 日返回，载着 5200 磅的科学实验设备和其他物资飞向地面。美国东部时间 1 月 11 日 9 点 25 分，龙飞船将首次执行商业货运飞船出坞操作，与国际对接器分离，美国宇航员维克多 · 格洛弗 (Victor Glover)将在空间站负责监测工作。

龙飞船将点燃推进器，从空间站 “和谐舱”朝向太空舱口移动一段安全距离，然后启动脱轨燃烧，开始再次进入地球大气层。龙飞船预计将于美国东部时间 1 月 11 日 21 点进行降落伞辅助降落，这将是货物再补给飞船首次返程降落在大西洋。

该飞船最终将溅落在美国佛罗里达海域，不久将由船只运载飞船抵达肯尼迪航天中心空间站处理厂，这种较短暂的运输时间便于研究人员能以最小微重力效应损耗收集数据。在飞船溅落时，快速返程的科学物资将在德克萨斯州麦格雷戈地区的 SpaceX 公司进行操作处理，然后交付位于休斯顿市的美国宇航局约翰逊太空中心。

2020 年 12 月 6 日，龙飞船由 SpaceX 公司 “猎鹰 9 号”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心 39A 发射中心发射升空，24 小时后抵达国际空间站，并实现了美国商业货运再补给飞船的首次自动对接。之前到达国际空间站的龙飞船是由操作空间站 Canadarm2 机器人的宇航员进行捕获对接，该飞船运载了超过 6400 磅的硬件物资、研究调查仪器和宇航员生活用品。

龙飞船返回地球的一些科学调查包括：观察微重力环境对宇航员产生的工作负荷，以及心脏形状发生的变化，目前科学家还不清楚宇航员在太空生活一年以上，这些变化是否会产生永久性影响；展示太空环境中人类干细胞培育的 3D 类器官生长，从而分析基因表达的变化；研究太空飞行前后实验小鼠眼动脉、静脉、淋巴结构的功能及视网膜的变化等。