NASA 宇航员太空行走，再夸载人龙飞船很漂亮

6 月 30 日消息，据国外媒体报道，美国东部时间 6 月 26 日，美国国家航空航天局 (NASA)的宇航员在进行太空行走时看到对接在国际空间站上的 SpaceX 公司载人龙飞船，宇航员称整个画面看起来 “非常棒”。

当 NASA 宇航员克里斯 · 卡西迪（Chris Cassidy）和鲍勃 · 贝恩肯（Bob Behnken）走出国际空间站更换太阳能电池时，他们看到了 SpaceX 公司的 “奋进号”载人龙飞船。5 月 30 日，“奋进号”载人龙飞船将贝恩肯和 NASA 宇航员道格 · 赫利（Doug Hurley）送往国际空间站。

卡西迪拍下了关于 “奋进号”飞船的照片，而画面中日本宇航局的 HTV-9 货运飞船也清晰可见。在飞船下方可以看到地球令人惊叹的蓝色弧度。

贝恩肯在 Twitter 写道，“昨天卡西迪在我们的工作地点 @拍摄到关于载人龙飞船和日本宇航局 HTV 货运飞船的清晰照片。工作时看风景还不错……”

贝恩肯还在国际空间站举行的一次媒体发布会上表示：“上周克里斯和我参加了一场重要活动，还欣赏到了美丽的龙飞船。”“能够回头拍摄照片真是太棒了，我认为我们在日光下拍摄的效果很好，HTV 和龙飞船都很清晰。真是太棒了。”

作为太空行走的任务，宇航员会将老化的镍氢电池替换成新的、更高效且体积更小的锂离子电池。贝恩肯和卡西迪将在 7 月 1 日再进行一次太空行走，继续更换电池。

目前 “奋进号”载人龙飞船在继续进行 Demo-2 任务的测试。贝恩肯在周一的媒体发布会上说，“我们的飞船表现非常好。我认为他们已经做出了很多预测，比如它会如何随温度变化，它会如何随电脑和电子设备的辐射变化。一切确实如预期的那样。”

他补充说，“奋进号”飞船的积极表现一直是 “真正让道格和我信心满满的因素。”