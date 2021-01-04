精英发布超迷你主板：搭载英特尔 SoC，长度仅为 170mm

IT之家1月4日消息 近日，精英主板发布了一款搭载英特尔 SoC 芯片的迷你主板 GLKD-HTI。这款主板长度仅为 170mm，宽度 85mm，仅相当于 Mini-ITX 主板的一半大小。主板支持 64 位 Win10，接口齐全，支持 M.2 2280 SATA 协议固态硬盘。

这款主板采用英特尔 Gemini Lake 架构赛扬处理器，官方没有写出具体的型号，预计为赛扬 J4105/J4005。该系列处理器采用 14nm 制程制造，双核或四核设计，加速频率 2.7GHz，TDP 10W。该系列处理器搭载 UHD Graphics 600 核显，加速频率 750MHz，支持 DX12，视频输出支持 HDMI 1.4a，最高支持 4K 60Hz 输出。

接口方面，精英 GLKD-HTI 主板配备 4 个 USB 3.0 接口，一个 SATA III 接口以及一个 M.2 2280 接口用来连接 SATA 协议固态硬盘。一个 M.2 接口用来连接无线网卡。内存插槽为笔记本 SO-DIMM 内存规格，最高支持 8GB DDR4-2133 内存。

精英这款主板面对工业以及嵌入式设备设计，扩展功能十分齐全，同时有着高耐久设计，配备全固态电容。同时个人用户也可以购买作为下载机、NAS等用途。

IT之家了解到，这款主板还有着 ALC662 六声道音频芯片，Realtek 千兆以太网芯片以及 COM 串口插针、LVDS 连接器以及 4 针 CPU 风扇接口。同时，主板采用 12V DC 电源输入，目前官方尚未公布主板售价。