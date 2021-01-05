消息称加拿大代工商或为苹果造车，其市值已飙升至 210 亿美元

据外媒报道，如今汽车行业出现一个热门趋势，那就是新进入者倾向于将开发和制造汽车等复杂的资本密集型工作交给合同制造商。人们越来越多地依据汽车软件和电子设备来评判汽车，而非浪费时间和金钱品评金属车身。

如果苹果真的像媒体报道所说的那样认真考虑推出自己的汽车，那么它几乎肯定会将生产外包出去，就像生产 iPhone 那样。苹果设计了这款智能手机及其操作系统，但聘请富士康将零部件组装成完整手机。

至少有一家大型合同制造商已经准备好利用这个趋势，它就是加拿大的麦格纳国际公司（Magna International）。Evercore ISI 分析师克里斯 · 麦克纳利（Chris McNally）表示 :“如果苹果真的想推出汽车，那么麦格纳国际旗下子公司麦格纳斯泰尔（Magna Steyr）汽车公司应该是最佳选择。”

即使苹果还没有外包汽车制造业务的意向，麦格纳国际也已经在为希望进入汽车行业的科技公司和初创企业提供建议。投资者已经注意到了这种情况：自去年 3 月份以来，麦格纳国际的股价几乎上涨了两倍，使其市值达到 210 亿美元。

麦格纳国际是全球最大的汽车零部件供应商之一，2019 年通过变速箱、汽车摄像头、后视镜和座椅等产品创造了近 400 亿美元收入。其合同制造子公司麦格纳斯泰尔在奥地利格拉茨的工厂生产小众豪华汽车，包括梅赛德斯 G 级 4x4、捷豹电动 I-Pace 和宝马 Z4 跑车等。

这些公司通常选择外包制造业务，而不是建立全新的生产线，因为销量相对较小。2019 年，麦格纳斯泰尔组装了近 16 万辆汽车，超过了许多汽车制造商的产量，并从中获得了 67 亿美元收入。该公司最近与合资伙伴北京集团在中国新建了工厂，年产量可达 18 万辆。下一个工厂可能建在北美。

麦格纳的客户名单已经不再仅限于传统汽车制造商。例如，亨里克 · 菲斯克 (Henrik Fisker)的同名汽车创企在与一家特殊目的收购公司合并后，于去年 10 月上市。将车辆开发和制造工作交给麦格纳是菲斯克 “轻资产”战略的关键，经常被与苹果和富士康的关系进行比较，并希望可以避免困扰特斯拉的生产噩梦。

据报道，麦格纳斯泰尔正在就为 Canoo 生产汽车进行谈判，后者是另一家由特殊目的收购公司支持的汽车初创企业。而在中国，该公司已经开始为北汽集团旗下电动汽车子公司生产极狐汽车。其他项目还包括帮助 Alphabet 子公司 Waymo 将自动驾驶技术整合到汽车中，并与索尼合作生产 Vision S 原型车。

麦格纳斯泰尔的首席执行官弗兰克 · 克莱因（Frank Klein）去年告诉投资者 :“几乎所有有意推出自家整车的非 OEM（原始设备制造商）厂商都在联系我们，这已经不是什么秘密。”

汽车行业的新进入者之所以选择与麦格纳这样的中立公司合作，而不是与可能成为潜在竞争对手的现有汽车制造商携手并分享计划，除了后者提供生产能力外，还可以处理整个汽车的开发过程。

麦格纳斯泰尔在其工厂生产的汽车通常使用更多自家的零部件和系统，它还可以从与其合作的公司中获得经济利益。如果麦格纳兑现承诺，最终可能会持有菲斯克 6% 的股份。去年，该公司还向 Waymo 投资了 1 亿美元。

这些都属于潜在投资之举，因为合同制造业务面临的经济现状十分艰难。麦格纳斯泰尔去年的营业利润仅为 2%，远低于麦格纳国际其它业务的平均水平。

对于那些可能失败或决定将制造业务外包出去的初创企业来说，增加生产能力也存在风险。如果苹果成为麦格纳的客户，它就会像对待富士康那样讨价还价，后者的营业利润率已经缩水到 2% 左右，而苹果依然为 24%。

不过，与许多进入电动汽车行业的公司相比，麦格纳国际的股价似乎没有被高估得太过离谱。即使经过最近的强劲上涨，该股的预期市盈率也不到 12 倍。即使没有苹果的订单，这家加拿大制造商的股票同样有着巨大吸引力。