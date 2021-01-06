先苹果 AirTags 一步：Tile 计划推出 UWB 超宽带追踪器

IT之家1月6日消息 据外媒 appleinsider 消息，国外一家专门做防丢标签的厂商 Tile 计划推出 UWB 超宽带防丢追踪器。UWB 技术由苹果 iPhone 11 手机引入，内置的 U1 芯片支持使用 UWB 技术进行精确的近距离定位，Apple Watch Series 6 也搭载这颗芯片。

Tile 此款追踪器有着扁平的外观，与蓝牙版本类似。追踪器正面有着黑色的天线组件，将用来发射无线电信号。根据外媒 TechCrunch 的消息，Tile 计划于今年发布此款 UWB 追踪器，产品可以利用 UWB 技术进行空间感知和精确的室内跟踪，将同时支持 iOS 以及安卓设备，但是追踪器的价格未知。

除此之外。此款标签还支持 AR 增强现实技术，能够使用手机精确定位追踪器的位置，方便寻找丢失物品。这样，即使追踪器藏在抽屉、柜子内部，也可以轻易地找到。由于目前搭载 UWB 功能的设备十分有限，因此 Tile 还将继续生产蓝牙防丢追踪器。

IT之家了解到，Tile 目前的产品包含 Pro、Mate、Slim 等多款产品，使用纽扣电池或者内置不可拆卸电池，最大传输距离可达 122m。目前 Mate 型号售价 24.99 美元，约合人民币 161 元。

根据分析师郭铭錤消息，苹果有望于今年发布 AirTags 追踪器，预计也将使用 UWB 超宽带技术，支持 AR 增强现实功能。