探店特斯拉：Model Y 真香，给新造车们的致命一击

一家年交付 50 万台车、市值四万亿人民币的新能源公司,正在用新车型蚕食他的中国对手。

1 月 1 日至今,媒体还在接连不断报道 Model Y 降价的新闻,实际上,此前官网显示的只是这台车预售价格,而非实际价格。

所以,一开始就没有降价,这只是特斯拉定价哲学——他们习惯性设置一个高的离谱的预售价,用以营造出发布当天搞 “大促销”的假象。

图:位于北京清河上地店内的 Model Y 展车

目前,Model Y 长续航版(后驱)实际价格 33.99 万,现在订,1 月启动交付;高性能四驱起售价 36.99 万元,现在订,至少到 21 年 Q3 才能交付,这是非常具有竞争力价格,人们很难不被这台车吸引。

“先生,ModelY 凌晨送过来,您明天要不要来看一下?”TechWeb 记者在元旦期间坐进 Model Y,简单地进行了静态体验,来看几张图:

在轴距、车身长相近的情况下,Model Y 车身高出 Model 3 18 公分,横向宽度多出 7 公分,尾部辨识度较高,基础版轮毂也采用更大的 19 寸,侧面看像一台伏地 SUV,运动感十足。

图:漂亮的店员小姐姐站在 X、Y、3 车旁,可以看到,Model Y 车身高度在 3、X 之间

空间胜于 Model 3,后排扶手中间座椅放倒后可以放下 2 米以内的滑雪板,4、5 个 30 寸行李箱塞进去问题不大。不得不说,Model Y 再次提醒我们 3 的储物空间是多么拮据。

尾灯充电口位置保持不变。

内饰设计完全照搬 Model 3,所有信息集中于 15 寸大屏,仍不提供 HUD 显示。沿袭一如既往的简约,保留了大多数用户习惯,单从视觉上很难找出差异。不过原先只能容纳一部手机的无线充电,现在 Double。(左 3 右 Y)

两年前,外界疯传 Model Y 车身将采用 “一体铸造法”,直到 2019 年一次采访中,埃隆 · 马斯克(Elon Musk)才确认该消息:“特斯拉正在向铝铸件靠拢,而不采用 Model 3 传统冲压钢、铝件。”

当时的马斯克自信洋溢:“如果我们有大型铸造机,车身将从 70 个零件骤减至 1 个零件,所有机器人组装这些零件的资金支出将显著减少。”

即便元件和 Model 3 有 70% 共用,但结构上会尽可能减少焊接,话外意思是——Model Y 生产周期更短,更适合量产。

铸造车身的产线工艺困难重重,但特斯拉做到了。2020 年,一张来自特斯拉的工程透视图显示:相较 Model 3 所需的 70 个零部件,ModelY 整块后车底(rearunderbody)只由 2 个零件组成。

或许,「70 合 1」是 Musk 吹牛吹出来的,但「70 合 2」仍然很了不起。

图:两款车的后车底,上面是 ModelY,下面是 Model 3

2018 年 1 月 18 日,特斯拉为这套自研 ModelY 铸铝机床申请了专利,该专利于 2019 年 7 月 8 日首次出现在公众视野中。尽管单体铸造不是特斯拉的特权,但在各种媒体渲染中,ModelY 已被赋予上工程创新光环——人们愿意为此买单。

截图自专利 - US20190217380 - 《MULTI-DIRECTIONAL UNIBODY CASTING MACHINE FOR A VEHICLE FRAME AND ASSOCIATED METHODS(一种用于汽车车架的多向一体式铸造机及其相关方法)》

在结构创新和品牌传播的基础上,2020 年 3 月在北美启动交付的 ModelY 一举拿下 8 万台产销量成绩。

另一方面,ModelY 之所以 “便宜”,是因为它打破了国人对于 SUV 的价格认知。

乘联会秘书长崔东树认为,传统 SUV 排量普遍高于比轿车,所以在消费税的征收上明显要高一些,叠加进口关税的影响,导致高端 SUV 车型价格远高于高端轿车价格,这也使 SUV 在中国消费者心目中获得 “高价”认可。

同时,近些年 SUV 车型颇受市场偏爱。2020 年 11 月,SUV 占全部车型的 46.3,已经接近轿车的 48.3%。

(截图来自乘联会官网)

目前,国产 ModelY 采用 Gigafactory 版电池包,可以预见,如果后续推出宁德时代版,按此前 Model3 降价幅度看,ModelY 应该还可以降个 2、3 万的样子,届时如果压低至 30 万元以内,获得国家补贴,国产纯电 SUV 的窘境或无处遁形。

价格方面,都说 ModelY 的发布让蔚来、理想不再香,但你会发现在 30~35 万元价格区间上,还有奔驰 EQC、宝马 iX3、奥迪 e-tron 以及沃尔沃 XC60 纯电等 SUV。这些原本就销量不佳的产品,如今又遇到了特斯拉的正面围堵。

2020 年,奥迪 Q2Le-tron 最高单月销量仅 983 台(11 月);此前捷豹推出 i-PACE 同样定位纯电 SUV,近半年来降价幅度已达 28 万,“5 折豹”称号就是这么来的。

所以,不得不承认 ModelY 给新势力造成的巨大压力,但特斯拉 “组合拳”先打传统主机厂,让后者转型做新能源难上加难。

图,2021 年 1 月 3 日拍摄于特斯拉北京上地店门外

新造车同样面临煎熬。最贵的 ModelY 性能版已经和蔚来 EC6 低配版同一价格。如果说蔚来用户看上的是 NIO 服务、是换电网络,那么 “非蔚来”用户则看重 ModelY 的绝对低价。

蔚来创始人李斌在 3 日的发言中表示,NIO 与 Tesla 同属两个物种,甚至调侃 “本以为 ModelY 价格会更低”,这句话或许来自他创业的勇气,或许出自对老车主的安慰,但其实更像是危机中的说辞——从订单热度而言,ModelY 获得 10 小时十万台订单,EC6 迎来的却只有退款。这一数据或许将在 21 年 Q1 财报上体现。

从数据来看,1 月 2 日特斯拉发布的 2020Q4 和全年交付和生产简报,说明了很多问题:

整体上,特斯拉在 2020 年交付了 49.955 万台,距离 50 万台仅一步之遥。相较 2019 年的 36.75 万台,同比暴增 35.9%。

更直观来看,对比国内新造车势力:

1 月 1 日,理想汽车公布全年交付量: 3.2624 万台。

1 月 3 日,蔚来汽车公布全年交付量: 4.3728 万台。

1 月 4 日,小鹏汽车公布全年交付量:2.7041 万台。

我们暂时放下单车价格,从交付量角度看,2020 年全年,特斯拉的汽车交付量约是蔚来的 11.42 倍、理想的 15.31 倍以及小鹏的 18.47 倍——是三家合计 4.83 倍。

截止 12 月 31 日,特斯拉股票市值 6689 亿美元,相当于:

小鹏 329 亿美元的 20.3 倍

理想 258 亿美元的 25.9 倍

以及蔚来 761 亿美元 8.8 倍

另外,特斯拉也正在侵蚀 oldmoney 的蛋糕。由于多数传统厂商未公布 2020 年 12 月销量,我们粗略按「2019 年 12 月~ 2020 年 11 月」销量做对比,

(1)Model 3 车型全年销量 14.1 万,在所有「三厢车」里排在第 18~20 左右。通过单一爆品冲入传统畅销车阵营,是特斯拉近两年在新能源市场大获全胜的关键。

(2)Model 3 销量已经超过大众帕萨特、奥迪 A4L、以及通用别克君越。排名靠前的如轩逸、朗逸、卡罗拉一类,均在 10 万元~ 15 万元之间,走量不走价。

(3)25 万元能和 Model 3 打的只有雅阁(21 万台,第 10)、凯美瑞(18 万台,第 12)。

当然,以上所有提到的车型,均无法像特斯拉一样通过软件获得二次收入,甚至没有 OTA 功能。

如果说特斯拉降维打击成效显现,一个对比足以表现:

2020 年,ModelS/X 全年产量已经低于交付量,Model 3/Y 产量大于交付量,属于 “去库存”阶段说明手头还要很多订单。

总体看,Model3/Y 产量已经是 ModelS/X 的 8.3 倍。

这让我想起上个月 1 美国加州弗里蒙特工厂老款 Model S/X 的生产线宣布停产 18 天这件事,据说一些员工因此被调离了原有岗位,或许这只是个导火索。尽管有声音称特斯拉是在适应新款 ModelS 产线,即使这样我们也可以笃定 “ModelS 逐渐推出核心舞台”这一大趋势。

去年,ModelS 二季度交付占总交付量 11.7%,而到了三季度,这个数字则降到了 10.9%。

9 月 22 日 “电池日”上推出 ModelS-Plaid,一台要价 117.49 万,很明显这已是富人的专属玩具,走价不走量,脱离了 “群众路线”。

最后,Model Y 到底有没有给蔚来、理想们带来致命打击?我觉得没有。

从购车者角度讲,本土品牌更能理解中国家庭的需求,他们更能造出适合不同场景、人群的生活空间,能够适应市场需求而设计产品。当市场需求产生分歧,那么一台再畅销的车型也无法同时满足所有人。

近一年,无论是新势力、合资车,还是传统厂商都在接踵闯入新能源的市场,例如广汽埃安(广汽)、ARCFOX(北汽)、ID.x(大众),以及最近的岚图(东风)。没错,新能源赛道足够宽敞,容得下众多玩家。

Model Y 或许会给这些汽车品牌带来启发,例如,如何优化流程提升产能,如何提升产品力,这将为未来更多新能源用户带来惊喜。