Rivian 估值达 250 亿美元，已成为最具竞争力电动汽车制造商之一

新浪科技讯 1 月 6 日下午消息，据报道，有知情人士透露，曾获得亚马逊和福特汽车投资的电动卡车初创企业 Rivian 即将进行新一轮融资，在本轮融资中，该公司的估值提升到了 250 亿美元左右。



知情人士称，Rivian 本轮将寻求融资数十亿美元，该公司的一些现有投资方将参与本轮融资。由于 Rivian 公司尚未对外宣布此事，因此这些消息人士拒绝透露身份。

这家初创企业的现有投资方宝马亚马逊、普信集团、贝莱德集团、索罗斯基金管理公司、Coatue、富达国际和 Baron Capital Group。

新一轮的融资还没有最终确定，具体细节依然有可能发生变化。

Rivian 的一位代表表示：“我们当前的工作重点是在 2021 年交付 R1T、R1S 和亚马逊订购的配送车。我们经常与投资人对话，目前我们没有任何可以发布的公告。”

当前 Rivian 正在开发两款旨在应对越野路况的消费级纯电动汽车。R1T 是一款电动皮卡，该公司称该车一次充电可以行驶超过 300 英里（约 480 公里），并且可以拖动 1.1 万磅（约 4989 千克）货物。R1S 是一款 SUV，与 R1T 使用了相同的平台。

与特斯拉竞争

截止到目前，Rivian 的融资总额已经达到了 60 亿美元，在完成新一轮融资之后，该公司将成为资本最雄厚的电动汽车制造商之一。

该公司成立于 2009 年，创始人为毕业于麻省理工学院的 R·J· 斯卡林格（R.J。Scaringe），他在该学校获得了工程博士学位，目前担任 Rivian 公司首席执行官。

该公司的首批电动皮卡将于今年 6 月交付，该公司表示首批 R1T 已经订购一空，但是他们并未公布具体的数字。按照这个时间安排，Rivian 有机会成为第一家在美国市场上销售电动皮卡的企业，皮卡是美国消费者最期待的车型种类之一。

R1T 面临着激烈的竞争，其竞争对手既包括新型汽车制造商，也包括传统车企，而且电动皮卡市场是一片从未被触及过的处女地。虽然皮卡在美国非常畅销，但是目前谁都不清楚消费者对电动皮卡的需求有多大。

作为电动汽车市场的开拓者，特斯拉也计划在今年年底之前推出一款电动皮卡。目前该公司正在德克萨斯州奥斯汀建设新工厂，该工厂在建成后将开始生产造型十分具有未来感的 Cybertruck 电动皮卡。

目前 Rivian 拥有超过 3000 名员工，他们分别供职于两座工厂，其中一座位于加利福尼亚州，另外一座位于伊利诺伊州的诺摩尔。除了 R1T 和 R1S 之外，Rivian 还在为亚马逊开发电动配送货车，此前这家电商巨头向 Rivian 订购了 1 万辆配送货车。