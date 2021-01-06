【IT之家开箱】一加 Buds Z Steven Harrington 联名版耳机图赏

IT之家 1 月 6 日消息 2020年10 月份，一加发布了其第二款真无线耳机 OnePlus Buds Z，国行版售价 299 元。现在，一加 Buds Z Steven Harrington联名版耳机也上市了，售价 359元。IT之家现已拿到了这款产品，为大家带来了真机图赏。

▲一加 OnePlus Buds Z Steven Harrington联名版包装

▲包装内有耳机本体、充电盒、充电线、说明书以及其他尺寸的耳塞

▲耳机电池盒上印有Steven Harrington艺术风格的图案。

IT之家了解到，Steven Harrington是一位美国洛杉矶年轻艺术家，他设计的图案风格独特，并以迷幻的流行风格闻名。

官方表示，这款Steven Harrington耳机可爱、新奇，同时个性满满。

参数方面，一加 Buds Z 搭载了 10mm 发声单元，支持蓝牙 5.0，官方称其低音更悦耳。

这款耳机单体仅 4.35g，支持双Mic 降噪，支持IP55防水。在充满电的情况下，一加 Buds Z 能提供 20 小时的总播放时间，其中耳机单次续航为 5 小时，快速充电功能可在 10 分钟内能提供 3 小时续航。