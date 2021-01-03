水月雨发布 Sparks 火花 TWS 蓝牙耳机：二次元包装，半透明充电盒

IT之家1月3日消息 国内耳机品牌水月雨近日发布了 Sparks 火花 TWS 真无线蓝牙耳机，有着神秘紫、猛男粉两种颜色，两款耳机均随包装附赠充电盒皮套。

这两款耳机分别有着不同的二次元人物造型代言，粉色款耳机印有樱花，紫色款印有八芒星。由于耳机本体采用半透明材质，所以耳机图案部分可以透光。耳机的充电盒同样采用半透明磨砂材质制造，可以清晰地看到内部的电池。

水月雨 Sparks 耳机采用高通蓝牙芯片，支持蓝牙 5.0、TWS+ 以及 aptX 音频协议，传输范围 10m。依据蓝牙芯片内置的 DSP 以及动圈物理调校，耳机的频响曲线近乎完全符合 VDSF 曲线，有着开阔的声场和自然逼真的音色。此外，这款耳机采用 6mm 镀铍球顶动圈单元，改良型磁路设计有着 1.4 倍换能效率。

功能方面，水月雨与海贝音乐合作，通过手机 Hiby Blue App 可以进行 EQ 调节、TWS + 开关、触控操作设置以及 OTA 升级等功能。默认触控功能可以实现接听或拒接电话、歌曲切换、播放或暂停、更换连接设备等操作，此外也支持长按 2 秒召唤苹果 Siri 语音助手。

IT之家了解到，Sparks 火花真无线蓝牙耳机本体续航可达 7 小时，搭配充电盒可续航 35 小时，这款耳机目前售价 499 元，两种颜色售价相同。