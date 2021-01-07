爱奇艺智能推 VR 新品奇遇 3，国内首搭骁龙 XR2 芯片

1 月 6 日，爱奇艺旗下独立运营的科技企业爱奇艺智能推出了新一代 VR 产品 “奇遇 3”，并发布了国内首个 CV（计算机视觉）头手 6DoF VR 交互方案。同时，爱奇艺智能还宣布开启一个全球 VR 开发者招募计划 “哥伦布计划”，以募集全球开发者，发力游戏内容。

就在前日，爱奇艺智能刚刚宣布获得由屹唐长厚基金、清新资本联合投资的数亿元 B 轮融资。在此前与智东西沟通时，爱奇艺智能 CEO 熊文提及，本轮融资将用于 VR 关键技术、算法与新产品的研发，并在内容生态建设方面持续投入。2021 年是爱奇艺智能进入 VR 行业的第六年。从 2017 年到 2020 年，爱奇艺智能共发布了 4 款奇遇系列 VR 一体机。今年，奇遇 3 也将于第二季度正式开售。

▲ 熊文发布爱奇艺智能奇遇 3 产品

爱奇艺智能 CEO 熊文、CTO 王西颖、COO 孙峰在会上分别针对新产品的硬件技术、追光视觉交互技术、奇遇 OS 及 VR 开发者招募计划做了解构。此外，爱奇艺智能的合作伙伴高通、网易影核的高管也对如今 VR/XR 行业提出了各自的看法。

一、奇遇 3 性能不输 Oculus Quest2，搭载高通首款 5G XR 芯片骁龙 XR2

爱奇艺智能 CEO 熊文说，在 VR 行业，Facebook 旗下 Oculus 最新旗舰 Oculus Quest2 可以称得上是目前最成功的产品。但其在人体工程设计和售卖渠道方面并不是非常适合中国用户，所以熊文称，爱奇艺智能要做一款比 Oculus Quest2 更好的 VR 一体机。

他将奇遇 3 与对标 Oculus Quest2，其有效像素比 Quest2 高出 43%，使用户在使用时沉浸感更强。在瞳距调节方面，奇遇 3 支持 IPD（瞳距）无极调节，58~72mm 瞳距连续调节能适配 94.32% 的用户，而 Quest2 支持 58、63、68mm 三档调节，仅适配 19.62% 用户，从这一点上看奇遇 3 的适配人群比 Quest2 高出近 4 倍。

同时，奇遇 3 还搭载了 WiFi6 技术，传输稳定且更省电。在散热方面，奇遇 3 配备了超薄静音风扇，其立体散热系统使游戏体验更稳。

此前，熊文就曾和智东西透露，爱奇艺智能这次发布的新产品奇遇 3 将搭载高通首款支持 5G 的 XR 芯片骁龙 XR2，这也是国内第一款官宣使用骁龙 XR2 芯片的 VR 设备。

▲ 高通骁龙 XR2 芯片

高通（中国）XR 业务负责人郭鹏在会上说，高通骁龙 XR2 是目前全球唯一支持 5G 的 XR 芯片，这款芯片基于 7nm 工艺，功耗性能较前代平台有所提升。

高通 XR 业务负责人司宏国（Hugo Swart）通过视频参与了会议，他说 VR 和 AR 是移动计算的未来，有分析师预测，XR 市场出货量将强劲增长。

二、推出国内首个 CV 头手 6DoF VR 交互技术方案——“追光”

熊文称，交互方式变革驱动计算平台发展，键盘鼠标是 PC 交互的基础，触摸屏是智能手机交互的基础，而 XR 能实现空间交互则使其有望成为下一代计算平台。

使用 VR 交互最主流的方式是通过手柄进行交互，其次是使用手势交互。爱奇艺智能的 VR 手柄具备毫米级定位精度，毫米级初始化和毫秒级延迟的精准定位，且兼容 Steam、Quest、VIVEPORT 生态。

爱奇艺智能 CTO 王西颖分别从手柄和手势两面方面展示了爱奇艺智能在 VR 交互上的进展。

王西颖说，爱奇艺智能尝试了 CV、电磁、超声波、红外激光等不同方案，最终发现 CV 方案在定位精度、跟踪延时、跟踪视野、产品舒适度方面都有优势。因此爱奇艺智能在 VR 交互方面主要从视觉交互技术布局，并在会上推出了国内首个 CV 6DoF VR 交互技术方案——“追光”。

▲国内首个 CV 头手 6DoF VR 交互技术方案——“追光”

基于 CV 技术的 VR 交互，新方案可让用户在操作 VR 设备设备时，体验更自然、更流畅。比如针对拳击游戏场景，用户的挥拳角度、速度、力度都可以被完美识别，从而实现对游戏中人物的精准控制。

王西颖讲到，“追光”方案是爱奇艺智能完全自主研发的，经历 25 个月的连续攻坚，实现核心参数追平 Quest2，并在一些特定领域如待机时长、功耗、重量控制实现了超越。其中在手柄跟踪范围上，奇遇 3 在垂直跟踪范围方面能达到 185 度，超越 Quest 180 度的范围。

▲奇遇 3 追光手柄性能对标 Quest2 Controller

他说，“追光”是一整套完整的 VR 创新交互技术方案，目前完成的手柄、手势的追踪技术，是整体方案中的第一部分。后期将在眼球追踪、面部追踪、SLAM 和三维重建等技术方向继续投入。

▲奇遇 3 追光手柄技术性能演示

三、布局 VR 游戏生态开发者招募计划，致力构建自有游戏生态

2017 年 4 月，奇遇 OS 1.0 发布，今天，爱奇艺智能 COO 孙峰在会上发布了奇遇 OS 5.0。

在性能方面，奇遇 OS 5.0 新操作系统更流畅，运算效率提升 2 倍，应用启动速度提升 55%，系统内容占用减少 30%；安全方面，新配备的智能防撞系统拥有 256 点精确绘制安全区域，支持自动识别地面、透视模式、墙壁接近警告、障碍物可视化标记等功能，能让用户在使用 VR 头显的时候不怕现实磕碰。

游戏方面，奇遇 OS 5.0 预装了全新 VR 应用游戏平台——“奇遇游乐场”；视频方面，爱奇艺智能将 iQUT 未来影院升级为 2.0 版本，支持 8K 视频硬解码、360° 空间音频等。

此外，爱奇艺智能还新推出了奇遇 Link 电脑 VR 串流方案，通过高速 Type-C 数据线将电脑端 SteamVR 游戏传输至奇遇 3，延迟最低降至 40ms，同时兼容无线模式。

接着，孙峰正式推出了爱奇艺智能布局 VR 游戏生态开发者招募计划——“哥伦布计划”。他说，该计划面向全球 VR 应用 / 游戏开发者提供内容采购、签约工作室、战略合作三种合作模式，并提供技术与工具的支持。今日起，全球开发者均可免费申领奇遇 3 开发者版。

孙峰说，过去 5 年爱奇艺智能一直在布局视频生态业务，未来两年，公司将发力游戏业务。爱奇艺智能将对优质的 VR 开发者给予资金、技术、流量、管理运营等全方位扶持，构建奇遇 VR 自有游戏生态。

▲孙峰：爱奇艺智能布局 “哥伦布计划”，将在未来 2 年做好游戏生态

此外，在本次发布会上，熊文还提及，面向 AR 技术方向，爱奇艺奇遇团队还推出了奇遇 AR 孔阵波导 PAW1.0，较之于阵列波导、衍射波导、BirdBath、离轴曲面等 AR 光学方案，这一方案具备镜片式、像质好、透过率高、可量产等优势，是一款可以量产的方案。

结语：国内 VR 行业在技术、硬件、内容考验下向前发展放眼全球 VR 行业，垂直商用市场已经逐渐在旅游、房产、医疗、教育等领域蔓延，消费市场也随着爆款游戏、VR 视频等内容逐渐增长，下一代计算平台的全球布局已经拉开。

目前，尽管 VR、AR 产业相较于前两年的大风口来说更显 “低调”，但在通过技术、硬件和内容三方面考验的 VR、AR 企业正在以一定的节奏向前发展。