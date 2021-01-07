TrendForce 机构：苹果 M1 Mac 电脑份额目前仅 0.8%，但今年夏季将飞速增至 7%

1 月 7 日上午消息，市场研究公司 TrendForce 的数据显示，采用 M1 芯片的 Mac 电脑目前占所有笔记本电脑销量的 0.8%，但预计到今年夏季，这个数据将达到 7%。

该报告估算了出了 2020 年的笔记本电脑出货量，并预测了 2021 年的笔记本电脑出货量。

TrendForce 首先指出，新冠疫情期间在家工作和学习的需求让电脑产品的需求和出货量都大幅增加，创下了记录：“由于 2020 年新冠疫情的影响，不仅笔记本电脑的年出货量首次超过 2 亿台，而且同比增长 22.5% 也是有史以来最高的。”

另外，他们也提到当前的全球市场依旧受到新冠疫情的困扰，导致各国都在实施边境管制或限制入境等措施，目前无法准确预测 2021 年上半年的笔记本电脑市场的状况。不过 TrendForce 目前预估，2021 年全球笔记本电脑出货量将达到 2.17 亿台，同比增长 8.6%。

然后按处理器来看，到目前为止，只有三款采用 M1 芯片的 Mac 上市，更像是一种试水或过渡行为，M1 Macs 在 2020 年的市场份额很小，估计占笔记本电脑市场的 0.8%。但是，预计这种情况将在今年第二季度之后发生巨大变化。

随着 M1 芯片的发布，苹果公司还完成了其硬件，软件和 SaaS 平台（软件即服务）之间的集成。预计该公司将在 21 年第二季度之后发布 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro，这两款产品都将配备苹果自研的处理器，从而将苹果的笔记本电脑市场份额提高到 7% 左右。

TrendForce 指出，笔记本芯片的传统巨头英特尔将受到压力，该公司最大的投资者之一，对冲基金 Third Point 最近发出呼吁，希望该公司做出重大改变以应对其命运的改变，包括试图重新赢得苹果公司这样的客户。