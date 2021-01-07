曝苹果还将推出廉价款 AirPods Max ：售价约 2252 元，塑料耳罩机身

IT之家1月7日消息 外媒 MSPoweruser 报道，去年，苹果发布了第一款名为 AirPods Max 的无线耳机。现在，看起来他们正计划推出更便宜的 AirPods Max 型号，售价为 349 美元（约合人民币 2252 元）。

根据内部爆料人士 LeaksApplePro 的说法，苹果正计划推出 AirPods Max 的廉价型号，采用塑料机身。遗憾的是，目前还没有透露其他细节，但我们预计苹果会加入 ANC 和空间音频等功能。

目前，爆料者没有透露包括发布会在内的任何其他细节，但预计苹果新款 AirPods Max 无线耳机将与其他硬件一起推出。更便宜的 AirPods Max 型号将与 Bose QuietComfort 35 II 和索尼 WH-1000XM4 竞争。

IT之家报道，苹果此前推出了 AirPods Max，这款创新的无线耳机将 AirPods 的奇妙体验带到具有高保真音效的包耳式设计中。AirPods Max 结合了定制声学设计、H1 芯片和先进软件以支持计算音频，通过自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频带来突破性的聆听体验。AirPods Max 共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种靓丽颜色。