苹果隐私新规令应用开发商深感绝望：或铤而走险绕过新规

1 月 6 日早间消息，据报道，应用开发商正在探索秘密追踪用户的新形式，以规避苹果的隐私新规。这些新规可能会在未来几个月颠覆移动广告业的格局。

2021 年初，iPhone 将通过更新阻止应用程序在没有征得用户明确同意的情况下使用 IDFA 广告识别符。开发人员预计，当用户在应用程序内看到弹窗时，将有超过三分之二的人阻止追踪行为。

一些应用开发商表示，他们计划使用 “设备指纹”等侵入性追踪技术来绕过新的限制——尽管这样做可能导致他们暴露后遭到 App Store 下架。一位手机游戏开发商表示：“无论苹果是否执行新规，所有人都会尝试设备指纹。”

隐私权益倡导者对苹果的变化表示欢迎，但他们也警告称，不可能完全消除追踪行为。

数字权利倡导机构电子前沿基金会的消费者隐私工程总监安德烈斯 · 阿列塔（Andrés Arrieta）说：“追踪不会消失。我们仍然会看到某些应用程序试图做一些邪恶的事情。不管你采取什么措施，都会有一些坏分子存在。”

Facebook 带头批评苹果的新规，该公司去年 12 月在报纸上刊登了一系列广告，指责苹果通过消除个性化，剥夺了应用开发商多达一半的广告收入。很少有其他开发商愿意与苹果公开叫板，因为苹果的 App Store 充当着 5000 亿美元应用经济的看门人。

但事实上，在私下里，由于广告是重要的收入和分发手段，所以 App Store 的一些广受欢迎的应用开发者都感到忧心忡忡。“影响几乎无法预测，”一家大型手机游戏开发商的负责人说，“这是一场巨变。”

另一家领先的手机游戏开发商的 CEO 说：“这是我们（作为一家公司）面临的最大风险…… 可能真的会对我们产生负面影响。”

应用开发商担心，广告行业有许多人仍然没有意识到即将到来的变化所产生的深远影响。“品牌和广告公司对此一无所知——他们并未完全领会生态系统的发展方向。”某应用开发商的政策主管说，“技术中介正被迫解决这个问题。”

面对这样的压力，一些深感绝望的开发者考虑铤而走险，使用更具侵入性的全新追踪形式——即使用户拒绝他们的应用使用 IDFA，依然可以对用户进行追踪。

设备指纹可以用来识别来自同一部智能手机的重复访问，即使可以实现跨应用追踪。苹果 App Store 禁止使用该技术，但在实际操作中，可能很难被发现。它的工作原理是将设备的硬件和软件特征、互联网连接、电池、语言设置、使用模式等参数关联起来。

另外，如果用户使用相同的电子邮件地址注册各种服务和游戏，同样可以对他们进行跨应用追踪。“散列电子邮件”是将电子邮件地址转换为一串字母和数字，让企业可以共享用户详细信息，而无需直接将个人的电子邮件地址提供给合作伙伴。

虽然这些技术可能很难被苹果发现，可一旦被发现，就会付出惨重的代价——相关应用将被 App Store 下架。“你想玩火吗？”一位开发人员问道。