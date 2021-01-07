享声 AMC 超弦 D1 HiFi 音频专用电脑开售：自研英特尔 X86 主板，售价 14999 元起

IT之家1月7日消息 国内 HiFi 品牌享声 2020 年发布了 AMC 超弦 D1 数字音频专用电脑，采用英特尔 X86 平台，专为 HiFi 音乐播放研发主板以及供电。官方今日公布了产品的零售价以及产品的详细介绍。

这款产品使用深度定制的正版 Windows10 企业版操作系统，精简无关组件，默认只升级重要更新。厂商为了满足 HiFi 音频的播放需要，花费三年时间自研主板。根据官方描述，享声与华擎共同设计了基于英特尔 X86 处理器的主板，采用 IO 完全线性化设计，进行深度 HiFi 改造，最大特点在于使用纯线性大功率电源来降低噪声。整个电源系统单路最大 15A，内阻 3 毫欧，噪声低至 1mv RMS。同时，USB 采用独立变压器供电，输出噪声也可低至 1mv RMS。

D1 的主板电源电路采用高性能大容量电容，大幅减少 CPU、内存等带来的低频区间噪声。对于锁相环、低压 IO 电路进行电源加强，针对产生 EMI 较大的内存条采用全通屏蔽。对于 BIOS，享声也进行深度优化定制，关闭无用功能，锁定 CPU 频率以及供电电压，来减少波动。

根据官方测试结果，AMC D1 的方案能够实现相比未进行 HiFi 化的普通 PC 平台，电源底噪大幅度降低。

IT之家了解到，这款电脑具备光驱、WiFi 网卡，CPU 性能相当于英特尔 4~5 代四核笔记本 CPU 的性能，配备最高 16GB 内存。产品最大功耗 300W，具备 HDMI 2.0 输出、2×USB 3.0、2×USB 2.0。标准版售价 14999 元，经销商定制版售价 22000 元，豪华版售价 26980 元。产品预计 1 月底发货。