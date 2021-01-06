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山灵 M3X HiFi 播放器开启预售，到手价 1699 元

2021/1/6 10:20:54 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月6日消息 山灵近日正式发布了 2021 年首款音乐播放器新品 M3X。这款 DAP 不仅有着 HiFi 音频硬件，还搭载高通骁龙 430 处理器，采用安卓操作系统。此前千元价位 HiFi 播放器多采用君正 X1000 处理器，性能已经落伍，M3X 的高通处理器将带来更流畅的操作体验，并且支持第三方 App 。同时，此款播放器是国内首台支持 MQA 硬解的播放器，搭载双 ES9219C DAC 芯片

山灵 M3X 详细参数：

  • 尺寸：109mm*72mm*15.9mm

  • 系统：安卓 7.1 开放式系统

  • 最高格式支持：384kHz/32bit DSD 256 硬解

  • 存储：2GB RAM，32GB 内置存储，支持 2TB TF 存储卡

  • 数字滤波器：两种

  • 电池容量：3200mAh

  • 蓝牙发射支持：LDAC/LHDC/aptX HD/aptX/SBC

  • 蓝牙接收支持：LDAC/SBC

  • PO 输出分离度：75dB @32Ω

  • PO 信噪比：114dB

  • 单端输出功率：单 DAC [email protected]Ω，双 DAC 101mW @32Ω

  • 平衡输出功率：240mW @32Ω

IT之家了解到，山灵 M3X 播放器已经在京东开启预售，预计 1 月 14 日发货，到手价 1699 元。

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关键词：山灵HiFi播放器

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