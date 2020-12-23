新卖点：三星 Galaxy S21 Ultra 通过 FCC 认证，确认支持 S Pen

IT之家 12 月 23 日消息 三星 Galaxy S21 Ultra 支持 S Pen 的传闻已经有很长时间了，前段时间，一位三星公司高管暗示了这一猜测是真实的。现在 Galaxy S21 Ultra 已经通过 FCC 认证，确认该机将支持 S Pen 。

FCC 给出的信息还表明，这款手机的 S Pen 将具有悬停功能，这也是 Galaxy Note 20 系列提供的功能，允许用户使用 S Pen 手势执行一些基本任务，如切换歌曲和浏览文件。

根据此前的消息，由于手机上没有专门的插槽，因此 S Pen 随身携带起来可能会有点麻烦，给它充电也会更麻烦，另外，FCC 没有确认 Galaxy S21 Ultra 将捆绑 S Pen，因此可能会单独出售。

FCC 清单还列出了其他关键的 Galaxy S21 Ultra 规格，比如支持 Wi-Fi 6E，UWB（超宽带）芯片，以及反向无线充电。值得注意的是，这将是三星首款支持 Wi-Fi 6E 的手机，可以实现更快的 Wi-Fi 速度。与现有的一些 Wi-Fi 信道不同，支持 6GHz Wi-Fi 可以通过提供更多的带宽避免信号的重叠，从而实现更好的连接，明年的 iPhone 13 系列也有望支持 Wi-Fi 6E。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 预计将于 1 月 14 日发布。