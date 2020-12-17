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三星 Galaxy S21 Plus 首张官方渲染图泄露

2020/12/17 22:55:48 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 17 日消息 昨天，即将于明年一月推出的三星 Galaxy S21 的官方渲染图在网上泄露，今天，同样的来源也曝光了三星 Galaxy S21 Plus 的官方渲染图。

▲ Galaxy S21 Plus

从上图可以看出，除了显示屏尺寸之外，Galaxy S21 Plus 的外观与 Galaxy S21 基本相同。在设备的背面，S21 Plus 将采用三摄像头。在正面，6.7 英寸的屏幕有一个中央打孔，用于自拍和视频通话。Galaxy S21 Plus 将提供紫罗兰色，以及银色和黑色。

▲ Galaxy S21

IT之家了解到，两部手机都采用了平面显示屏，另外据悉 S21 将采用塑料后壳，而 S21 Plus 和 S21 Ultra 两个价格较高的机型将采用玻璃后壳。

下面是外媒 Android Police 之前爆料的三星 Galaxy S21 系列部分主要参数：

  • 三星 S21：采用 6.2 英寸 FHD+ LTPS 120Hz 屏幕，搭载 4000mAh 电池，12MP+64MP（长焦案）+12MP（超广角），Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.1，塑料后盖

  • 三星 S21+：采用 6.7 英寸 FHD+ LTPS 120Hz 屏幕，搭载 4800mAh 电池，12MP+64MP（长焦）+12MP（超广角），Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.1，玻璃后盖

  • 三星 S21 Ultra：搭载 6.8 英寸 WQHD+ LTPO 120Hz 自适应屏幕，搭载 5000mAh 电池，108MP（第二代）+10MP（3X）+10MP（10X）+12MP （超广角），Wi-Fi 6E + 蓝牙 5.1，玻璃后盖

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关键词：三星Galaxy S21

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