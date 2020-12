三星 Galaxy S21 Plus 首张官方渲染图泄露

IT之家 12 月 17 日消息 昨天,即将于明年一月推出的三星 Galaxy S21 的官方渲染图在网上泄露,今天,同样的来源也曝光了三星 Galaxy S21 Plus 的官方渲染图。

▲ Galaxy S21 Plus

从上图可以看出,除了显示屏尺寸之外,Galaxy S21 Plus 的外观与 Galaxy S21 基本相同。在设备的背面,S21 Plus 将采用三摄像头。在正面,6.7 英寸的屏幕有一个中央打孔,用于自拍和视频通话。Galaxy S21 Plus 将提供紫罗兰色,以及银色和黑色。

▲ Galaxy S21

IT之家了解到,两部手机都采用了平面显示屏,另外据悉 S21 将采用塑料后壳,而 S21 Plus 和 S21 Ultra 两个价格较高的机型将采用玻璃后壳。

下面是外媒 Android Police 之前爆料的三星 Galaxy S21 系列部分主要参数: