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重磅，三星 Galaxy S21 + 真机上手视频曝光：边框超窄，含和 iPhone 12 Pro Max 拍照对比

2020/12/18 17:31:52 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 18 日消息 距离三星 Galaxy S21 系列正式发布还有一个月的时间，但相关爆料已经非常之多，现在更是有 YouTube 频道 Random Stuff 2 放出了 Galaxy S21 + 的上手评测视频。

视频显示三星 Galaxy S21 + 将采用 6.7 英寸的平面 Super AMOLED 显示屏，还证实了后置 6400 万像素三摄像头，并且手机的后壳是玻璃材质，根据之前的爆料，新机应该支持 4K 60fps HDR10 + 视频拍摄。

其它方面，视频还确认了手机采用 8GB 内存、128GB 和 256GB 存储、Android 11、支持 5G、4800mAh 电池、骁龙 888。电池的续航能力被描述为非常出色，可以轻松维持一整天。此外，屏下指纹识别似乎比 Galaxy S20 + 上的反应更快。

值得一提的是，视频的后半部分还给出了和 iPhone 12 Pro Max 的拍摄样张和视频录制对比。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 系列预计会在 1 月 14 日的 Unpacked 活动中发布，15 日开始预购，1 月 29 日上市。

三星 Galaxy S21 + 和 iPhone 12 Pro Max 的拍摄样张对比：

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关键词：三星Galaxy S21

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