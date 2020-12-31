马斯克正式从洛杉矶房主变成租客

特斯拉 CEO 埃隆 - 马斯克现在正式从洛杉矶的房主变成了租客，在上周将名下四所豪宅移交给了房地产开发商兼设计师 Ardie Tavangarian 旗下一家公司，完成了今年 7 月宣布的这笔价值 6250 万美元的交易。

2020 年开始时，马斯克拥有洛杉矶高级住宅区 Bel Air 的六所豪宅，但今年 5 月他宣布将 “出售所有有形资产，不再拥有房子。”当网友问他原因时，他表示是为了 “自由”，称自己 “不需要现金，财富只会把你压垮。”

今年 6 月，他将其中最大的一所豪宅以 2900 万美元的价格出售给了中国亿万富豪丁磊，10 月份又将第二所豪宅、好莱坞已故影星吉恩 · 怀尔德（Gene Wilder）的故居卖给了怀尔德的侄子。

上周，马斯克完成了剩余四所豪宅的出售。这四所豪宅是他在 2015 年至 2019 年间购买的，总价为 5500 万美元，后来又投入大笔资金进行装修和改造，如果计入这些支出，6250 万美元的售价并没有让他赚多少钱。

不过，马斯克还没有完全兑现出售所有房产的承诺。他仍然在富裕的硅谷小镇希尔斯伯勒（Hillsborough）拥有一处 47 英亩的房产，这是他 2017 年以 2340 万美元买下的。

在出售掉洛杉矶所有房产后，马斯克现在住在哪呢？据悉，这位有 6 个孩子的 49 岁父亲正在该地区一些最奢华的地区寻找豪宅租住。他参观过的其中一处房产是位于洛杉矶西区太平洋帕利塞德斯（Pacific Palisades）的一所山顶豪宅，最近挂牌出租，月租金高达 35 万美元（约合人民币 288 万元）。也许是巧合，那处房产属于 Ardie Tavangarian 名下。