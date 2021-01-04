马斯克：SpaceX 可能在未来几周内同时测试两艘星际飞船原型

【TechWeb】1 月 4 日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，SpaceX 可能在 “未来几周”内准备好同时测试两艘星际飞船原型。

SpaceX 的星际飞船是人类历史上最大规模的载人飞船，可以乘坐一百人，它将是马斯克实现人类定居火星这一宏大目标的关键运输工具。与 “猎鹰 9 号”火箭一样，星际飞船未来也能够重复利用多次飞行。

最终，该公司希望用星际飞船来取代它的 “猎鹰 9 号”火箭和 “猎鹰重型”火箭，但目前星际飞船仍处于早期研发阶段，而 “猎鹰 9 号”火箭和 “猎鹰重型”火箭已经进行过多次飞行测试。

去年 12 月初，马斯克表示，他对 SpaceX 星际飞船在 2026 年之前将人类送上火星非常有信心，尽管该公司的星际飞船遇在过去四年里到了一些巨大障碍并且进行了重新设计。

去年 12 月底，外媒称，SpaceX 的星际飞船原型 SN9 最早可能在今年 1 月的第一周或第二周进行距地 12.5 公里的飞行测试。

外媒称，SpaceX 计划从当地时间 12 月 28 日开始星际飞船原型 SN9 飞行前的准备工作，飞行前的操作包括一系列例行测试，旨在评估 SN9 是否准备好发射。

当地时间 12 月 19 日，该公司开始进行完成星际飞船原型 SN10 鼻锥部分所需的最后堆砌工作。如果星际飞船原型 SN10 的生产过程与 SN9 相似，那么这艘星际飞船原型的前端部分将在 12 月 25 日准备好进行最终安装。

如今，外媒称，SN10 最早可以在 1 月中旬到下旬准备好运送到 “亚轨道 Pad A”。如果 SpaceX 像往常一样，提高效率，SN10 将在一两周后进入发射台进行飞行前测试。