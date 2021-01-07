599 元，小米路由器 AX6000 明日 10 点开售：Wi-Fi 6 增强版，小米 11 绝配

IT之家1月7日消息 在小米 11 新品发布会上，小米发布了首款支持 “Wi-Fi 6 增强版”技术的高端新品路由器小米路由器 AX6000，这款路由售价 599 元，将在 1 月 8 日上午 10 点正式开卖。

小米路由器 AX6000 亮点特性包括新一代 WiFi 6 增强版，6000 兆级无线速率； 2500 兆全速网口，高通全新处理器；全屋智能一键速连，支持多设备 Mesh 组网。

小米称，智能设备买回家，无需复杂操作，自动发现一键速连； 最多可支持 248 台智能设备同时在线，随时响应你的召唤。搭配小米 11，最高速度可达 3.5Gbps。

IT之家了解到，小米路由器 AX6000 拥有 6000 兆级的无线速率，为目前小米路由器系列中速率最高。小米路由器 AX6000 采用新一代 “Wi-Fi 6 增强版”技术，能支持 4×4 160MHz 高频宽，相比 80MHz 带来 “网速快 1 倍”的全新体验。同时，它也全球首发支持 4K QAM 技术，同一时间内传输的数据量相比于上一代 1024 QAM 增多 20%。用小米路由器 AX6000 搭配小米 11 等支持 4K QAM 的设备，网速可再加速一级。

小米路由器 AX6000 还配备了一个 2500 兆全速网口、6 路独立信号放大器，支持小米 Mesh 组网、小米畅快连、小米设备专属加速等，并同时支持腾讯、网易两款游戏加速器，赠送价值约 180 元的游戏加速会员。