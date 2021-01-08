索尼发布 2021 新款 BRAVIA XR 电视产品线：全系配备新处理器，搭载 Google TV 系统

IT之家1月8日消息 据外媒 theverge 消息，索尼 2021 年 BRAVIA XR 电视产品线今日发布，包含 5 大系列产品，有 OLED、LCD 两种屏幕，最高分辨率 8K 。新款电视将搭载全新的 XR 处理器，能够根据视频画面的位置，实时调整声音的定位，实现逼真的体验。昨日，索尼公布了这 5 个系列电视产品的宣传视频。

索尼最高端的 Master 系列电视包含 4K OLED 屏幕、8K LCD 屏幕两种，将配备全新的传感器用于感知环境色温，从而自动调整白平衡。这项功能十分实用，有利于改善电视色温与室内灯光不匹配的问题。此外，A90J Master OLED 电视的亮度相比上一代产品也提升了。

系统方面，索尼将会率先搭载 Google TV 系统，同时菜单、软件等方面会由索尼自行定制。新操作系统的实际体验将与此前类似。此外，全系电视都会支持杜比视界以及 HDR 视频。

索尼 2021 年电视产品线：

Z9J Master Series 8K (全阵列背光 LCD)

75 英寸、85 英寸

A90J Master Series 4K (OLED)

55 英寸、65 英寸、83 英寸

A80J 4K (OLED)

55 英寸、65 英寸、77 英寸

X95J 4K (全阵列背光 LCD)

65 英寸、75 英寸、85 英寸

X90J 4K (全阵列背光 LCD)

50 英寸、55 英寸、65 英寸、75 英寸

IT之家此前曾报道，索尼旧款电视由于 HDMI 2.1 硬件接收芯片的问题，导致 4K 120Hz 信号输入时画面会非常模糊，这点在搭配自家 PS5 时也如此。索尼 2021 年电视将全系配备 HDMI 2.1 接口，预计将改善 4K 120Hz 及以上规格视频输入的问题。