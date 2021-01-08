徐连高铁开始试运行：设计时速 350 公里，预计 2 月上旬开通运营

IT之家 1 月 8 日消息 据连云港发布，1 月 8 日起，徐连（徐州—连云港）高铁开始全线运行试验，标志着该线开通运营进入倒计时。

徐连高铁运行试验期间，上线运行的高铁列车与正式开通运行的动车组列车基本一致。与正式运营列车不同的是，运行试验列车是模拟办理客运业务。徐连高铁运行试验时间将持续一个月左右，预计 2 月上旬具备开通运营条件。

徐连高铁于 2017 年 7 月开工建设，2020 年 6 月全线铺轨，10 月开始静态验收，12 月开始联调联试。

IT之家获悉，徐连高铁西起徐州市，东至连云港市，沿线经过徐州市经济开发区、铜山区、邳州市、新沂市，连云港市东海县、海州区，正线全长约 180 公里，设计时速为 350 公里。全线设置徐州东、后马庄、大许南、邳州东、新沂南、东海县、连云港等 7 座车站。

徐连高铁建成通车后，陆桥通道从连云港至乌鲁木齐将全线贯通，实现连云港至徐州 1 小时，至南京、郑州和济南 2 小时 “高铁交通圈”，结束沿线邳州、新沂、东海三地不通高铁的历史，对于进一步完善国家快速铁路网布局、服务 “一带一路”建设、助推苏北鲁南经济社会发展和长三角高质量一体化发展等具有重要意义。