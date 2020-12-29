盐通高铁官宣 12 月 30 日开通运营：设计时速 350 公里

IT之家 12 月 29 日消息 据中国铁路发布，盐城至南通高速铁路将于 12 月 30 日开通运营，连云港、盐城至上海最快分别 3 小时 54 分、2 小时 7 分可达，有力促进江苏东部沿海地区加快融入长三角。

IT之家获悉，盐通高铁位于江苏省东部沿海，北起盐城市，向南经大丰区、东台市、海安县、如皋市，终至南通市，线路全长 158 公里，设计时速 350 公里，共设盐城、盐城大丰、东台、海安、如皋南、南通西 6 座车站。

盐通高铁开通运营后，铁路部门将安排开行动车组列车 6 对，初期运营时速 300 公里。2021 年 1 月 20 日全国铁路运行图调整时，将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行，每日开行动车组列车最高达 47 对。

盐通高铁是我国 “八纵八横”高速铁路网沿海通道的重要组成部分。该铁路北端在盐城与青岛至盐城铁路、徐州至盐城高铁连通，南端在南通连接沪苏通铁路直抵上海，将有效改善江苏东部地区的交通条件，进一步完善长三角区域铁路网布局。

铁路部门将于 12 月 29 日 15 时开始发售盐通高铁动车组列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询 “中国铁路”微信和铁路 12306 网站、微信、客户端。