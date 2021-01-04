国铁集团：2021 年逐步推广高铁票价差异化浮动定价机制

IT之家1月4日消息 中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）今日在北京召开工作会议。会上透露了多个 2021 年要点工作目标，例如逐步推广高铁票价差异化的浮动定价机制。
IT之家曾报道，京沪高铁自去年 12 月 23 日起便开始实行浮动票价机制，实行优质优价、灵活的浮动票价机制，以现行执行票价为基准价实行上下浮动。
以下简单摘抄部分会议要点内容：
探索建立全路统一的旅游产品设计和销售平台；
逐步推广高铁票价差异化的浮动定价机制；
全面优化铁路货运布局，积极承接 “公转铁”；
优化高铁和普速客车、客运和货运列车开行结构，科学调整东部高铁网列车开行方案，优化高铁干线运行图结构；
稳步扩大互联网订餐等服务范围；
探索无感进出站、智能安检、静音车厢等服务举措，深化 “厕所革命”和车站 “畅通工程”，保障老年及脱网人群线下服务；
利用客运大数据，精准实施 “一日一图”，把握疫情防控常态化条件下旅客出行规律，实现客运产品供给与客运需求精准对接；
大力发展集装箱多式联运，鼓励企业以合资合作方式组建多式联运公司，进一步提升多式联运量；
推进 95306 网站功能开发，满足客户 “一站式”服务需求。