国铁集团：2021 年逐步推广高铁票价差异化浮动定价机制

IT之家1月4日消息 中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）今日在北京召开工作会议。会上透露了多个 2021 年要点工作目标，例如逐步推广高铁票价差异化的浮动定价机制。

IT之家曾报道，京沪高铁自去年 12 月 23 日起便开始实行浮动票价机制，实行优质优价、灵活的浮动票价机制，以现行执行票价为基准价实行上下浮动。

以下简单摘抄部分会议要点内容：