高寒版复兴号试跑京哈高铁：可适应 - 40℃运行环境

IT之家 1 月 7 日消息 据中国铁路官方微信公众号消息，今天 11 时 38 分，一列崭新的 CR400AF-G 型复兴号高寒动车组列车呼啸驶过京哈高铁北京至承德段四座新建高铁站，这是该型号列车首次上线试跑，也预示着京哈高铁进入全线开通倒计时。

京哈高铁北京至承德段是我国 “八横八纵”高速铁路网京哈至京港澳通道的重要组成部分，线路全长 192 公里正线设计时速 350 公里。京哈高铁北京至承德段自北京朝阳站引出，途经北京市朝阳区、顺义区昌平区、怀柔区、密云区，进入河北省承德市。

今天上线试跑的时速 350 公里复兴号高寒动车组采用铬钼合金钢螺栓螺母、低温控制开关、自动化防冻结功能刹车制动、覆盖防寒材料的供排水管等技术和设备，可适应零下 40 摄氏度的运行环境。

车体采用轻量化铝合金材质，各系统模块化设计，编组重量低于国内同系列产品。复兴号高寒动车组配件增多、功能复杂，对北京动车段朝阳动车运用所库内检修人员和随车机械师的应急处置能力提出了更高要求。目前该车已进入运行试验阶段，有望在我国高寒地区上线运营。

IT之家了解到，京哈高铁北京至承德段开通运营后，京哈高铁将实现全线贯通，北京至沈阳运行时间将缩短至 2.5 小时，成为东北地区又一进出关高铁通道，对助力京津冀协同发展、振兴东北老工业基地具有重要意义。